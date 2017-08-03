ترامب غير قلق من كندا ومسرور بالتجارة معها

يتضمن نص مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره المكسيكي إنريكه بينيا نييتو في كانون الثاني (يناير) الفائت تعليقات إيجابية حول التجارة مع كندا.

وحصلت صحيفة "واشنطن بوست" على نص المكالمة مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.

وكانت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك عندئذ في أسوأ حالاتها وكان ترامب يقترح بناء جدار على الحدود بين البلديْن تتحمل المكسيك أعباء تكاليفه.

وحاول بينيا نييتو خلال المكالمة ترطيب الأجواء مع ترامب، فدعاه إلى إعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية ("نافتا") مع شريكيْ الولايات المتحدة فيها، المكسيك وكندا. فرد ترامب بأن المشكلة لا تأتي من كندا التي يرى أن العلاقات معها صحيحة ومتوازنة، وأنه لا يريد حتى إثارة الموضوع معها، حسب نص المكالمة الذي حصلت عليه الصحيفة الأميركية الرصينة. "ما من داع للقلق بشأن كندا، حتى أننا لا نفكر بهم"، قال ترامب لنظيره المكسيكي.

الرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو (أرشيف) © Edgard Garrido / Reuters

يُشار إلى أن ترامب جعل من انتقاد اتفاقية "نافتا" أحد أعمدة حملته الانتخابية الرئاسية، واصفاً إياها بأنها "أسوأ اتفاقية تجارية" على الإطلاق وقعتها واشنطن.

وتنعقد الجولة الأولى من المفاوضات لتعديل "نافتا" بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك في واشنطن في السادس عشر من آب (أغسطس) الجاري وتستمر حتى العشرين منه.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)