اوتاوا: الحكومة الفدراليّة تعزّز الموازنة المخصّصة لحماية ضحايا جرائم الحقد

تعتزم الحكومة الكنديّة زيادة الموازنة المخصّصة لدعم الجاليات والمجموعات ضحيّة جرائم الحقد في البلاد حسب معلومات حصل عليها راديو كندا.

وأكّدت اوتاوا رصد 1,8 مليون دولار أي ما يوازي الموازنة المخصّصة لهذه الغاية طوال السنوات الخمس الأخيرة.

ومن بين المستفيدين من هذه الموازنة المركز الثقافي الاسلامي في كيبيك الذي كان ضحيّة اعتداء مسلّح أوقع ستّة قتلى في كانون الثاني يناير الفائت.

وكان المركز قد أضاف نظام دخول مغناطيسي يسمح بفتح الأبواب لمن يحمل بطاقة ممغنطة.

ورحّب المركز بالمساعدة الماليّة من اوتاوا التي ستساهم في استكمال الأعمال.

"نحن بحاجة لهذه الأعمال لتوفير عامل أمني إضافيّ لكلّ الجالية المسلمة التي ترتاد المسجد قال محمّد لعبيدي رئيس المركز الثقثافي الاسلامي في كيبيك".

ويستفيد من المساعدة أيضا مسجد آخر ومدرسة الامتياز في كيبيك لتعليم القرآن والتربية الاسلاميّة واللغة العربيّة.

وتستفيد نحو من 70 مدرسة ودار عبادة ومراكز جاليويّة في مختلف أنحاء كندا من برنامج تمويل مشاريع بنى تحتيّة لأمن المجموعات المعرّضة للخطر حسب معلومات الأمن العام الكندي.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)