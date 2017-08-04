كندا: تراجع معدّل البطالة إلى 6,3 بالمئة

تراجع معدّل البطالة في كندا في شهر تمّوز يوليو ليبلغ 6,3 بالمئة حسب مؤسّسة الاحصاء الكنديّة.

وبلغ معدّل البطالة بذلك أدنى مستوى له في كندا منذ تشرين الأوّل اكتوبر 2008 قبيل الأزمة الاقتصاديّة العالميّة.

وتمّ توفير 11 ألف وظيفة في سوق العمل الشهر الماضي ولا سيّما في قطاعات في قطاعات تجارة التجزئة والترفيه وتقنيّات المعلوماتيّة في حين تراجع عدد الوظائف في قطاعات التربية والادارة العامّة والزراعة.

وارتفع عدد الوظائف بالنسة للنساء في الخامسة والخمسين من العمر وما فوق، وتمّ توفير 14 ألف وظيفة جديدة للشهر الثاني على التوالي.

عاطل عن العمل يسعى لإيجاد وظيفة © PC / Ryan Remiorz

وتراجع معدّل البطالة في كيبيك ليبلغ 5,8 بالمئة وهو أدنى مستوى له منذ أن بدأت مؤسّسة الاحصاء بنشر بيانات مقارنة عام 1976.

وارتفع عدد الوظائف في اونتاريو وومانيتوبا في حين تراجعت سوق العمل في البرتا وجزيرة الأمير ادوارد ونيوفاوندولابرادور.

وتراجع معدّل البطالة 0,9 نقطة مئويّة في صفوف الشباب دون الرابعة والعشرين من العمر، ليبلغ 11,1 بالمئة.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)