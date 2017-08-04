سجن اورسانفيل في كيبيك

سجن اورسانفيل في كيبيك
Photo Credit: PC / Francis Vachon/

كيبيك: تشريع استهلاك الماريجوانا في كندا يقلق نقابة حرّاس السجون

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الجمعة 4 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أعربت نقابة عناصر الأمن في مصلحة السجون الكيبيكيّة عن قلقها إزاء مشروع القانون المتعلّق بتشريع استهلاك الماريجوانا في كندا.

ويتخوّف عناصر السجون من أن يساهم تشريعها في استفحال مشكلة تهريب المخدّرات في السجون.

وأعرب ماتيو لافوا رئيس النقابة عن قلقه من أن يتسبّب تشريع الماريهوانا بصراعات بين الجريمة المنظّمة وعصابات الشوارع وراء القضبان.

وكان عضو مجلس الشيوخ الكندي عن حزب المحافظين  بيار هوغ بوافونو قد أعرب عن تأييده لفكرة تشريع الماريهوانا داخل السجون.

ورأى السناتور بوافونو أنّ حظرها داخل السجن في وقت هو مسموح باستهلاكها بالنسبة للمواطنين قد يؤدّي إلى أنشطة جرميّة بين السجناء.

نبات الماريجوانا/ CBC/هيئة الاذاعة الكنديّة

لكنّ دانيال بنسون السجين السابق والمحاضر والعامل الاجتماعي يرى عكس ذلك.

ويشير إلى أنّ الكحول مشروعة ورغم ذلك فإنّها ممنوعة داخل السجون.

ولا يجوز حسب قوله السماح للسجين باستهلاك الماريجوانا لأنّ سلوكه كان جيّدا.

وتتسبّب المخدّرات، أأيّا كان نوعها، بمشاكل داخل السجون  وتؤدّي إلى التهريب.

وتسعى الحكومة الفدراليّة في اوتاوا وحكومات المقاطعات بشتّى الوسائل لمنع إدخال المخدّرات إلى السجون.

تشريع استهلاك الماريهوانا في كندا اعتبارا من صيف العام 2018
تشريع استهلاك الماريهوانا في كندا اعتبارا من صيف العام 2018 © Justin Tang/Canadian Press

وتواجه مصلحة السجون مشكلة متنامية تتمثّل في استخدام المهرّبين لطائرات من دون طيّار لإدخال مواد مختلفة، من كحول وسجائر ومخدّرات إلى السجون.

ويرى دانيال بنسون أنّ الادمان يطرح مشكلة للعديد من السجناء ولا يجوز السماح لأحدهم باستهلاك الماريجوانا او تناول الكحول في حال كان سلوكه جيّدا.

وتسعى مصالح السجون بمختلف الوسائل  حسب قوله لمنع هذه الممارسات وتلجأ إلى الكلاب البوليصيّة وإلى تفتيش زوّار السجن بواسطة أجهزة متطوّرة  في حال الاشتباه بحيازتهم  لموادّ ممنوعة وبخاصّة المخدّرات.

والوسائل تلك باهظة الكلفة كما يقول  بنسون ولكنّها تهدف للحؤول دون التهريب الذي يتسبّب بالعنف في صفوف السجناء.

وتأمل نقابة عناصر الأمن في مصلحة السجون أن تنجح الحكومة في إيجاد الحلول لهذه المشاكل قبل أن يدخل مشروع القانون المتعلّق بتشريع استهلاك الماريجوانا حيّز التطبيق صيف العام المقبل 2018.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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