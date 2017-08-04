كيف تعاطت الطوارئ مع احتجاز ركاب طائرتي ترانزات على مدرج مطار أوتاوا؟

كشفت تسجيلات صوتية بين عناصر الإسعاف وبعض ركاب طائرتي ترانزات اللتين تم تحويل مسارهما من مونتريال إلى أوتاوا جراء العواصف الرعدية مطلع الأسبوع الجاري، عن كيفية تعاطي الطوارئ مع اتصالات الرقم 911 للطوارئ التي تلقتها من بعض المحتجزين في الطائرتين لمدة خمس ساعات.

وتبدأ التسجيلات بصوت امرأة تقول: " يبدو أنه تم تحويل مسار أربع طائرات إلى مطار أوتاوا وهي تنتظر تزويدها بالوقود" وتتابع " أحد الركاب اتصل "على الرقم 911" ليقول أن هناك حوالي مئة راكب في الطائرة بينهم بعض المرضى وبعضهم الآخر يعانون من آلام شديدة وعرق بارد وسعال".

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ويقول مسعف آخر إن قوات الأمن تحقق في الوضع ويتابع بعد بضع دقائق بأنه تم إبلاغ فرق الإطفاء بالاتصال الهاتفي. وبعد ثلاث عشرة دقيقة عن الاتصال الأول، طُلب من فريق الإسعاف في مطار أوتاوا استعمال موجة أخرى للاتصال، ويقول أحد المسعفين" يبدو أنه لا توجد إصابات خطيرة ولكن للحذر سنرسل سيارة إسعاف إذ يبدو أن هناك راكبا مصابا بالقلق.

يذكر أن ركاب الطائرتين بقوا داخلهما من بروكسل وروما إلى أوتاوا مدة خمس عشرة ساعة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية