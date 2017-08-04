مساعدة اللاجئين السوريين في وينيبغ

إستقبال كندا عشرات آلاف اللاجئين السوريين في مدة زمنية قصيرة، تطلّب طبعا جهودا لوجستية ضخمة سخّرت لها الحكومة الفيديرالية كما حكومات المقاطعات، طاقات كبيرة من عمليات اختيارهم والتدقيق في هوياتهم والتحقيق في ماضيهم ومن ثم لنقلهم في الطائرات واستقبالهم على الأراضي الكندية وتوزيعهم على المناطق والمقاطعات وإيجاد مساكن لائقة وتأهيلهم وتعليمهم إحدى اللغتين الرسميتين، وتسجيل أولادهم في المدارس ومساعدتهم على إيجاد عمل وسواها من المساعدات التي قدمتها لتسهيل تأقلمهم واندماجهم.

ولم تكن هذه الجهود، على أهميتها، لتحقق الغاية المنشودة، لولا مساعدة مئات المنظمات الطوعية وآلاف المتطوعين .

جمع الشمل © Radio-Canada/Camille Gris-Roy

من هؤلاء المتطوعين ، أنطوان شاهين، في إطار مؤسسة "الاستقبال الفرانكوفوني" في مدينة وينيبيغ، عاصمة مقاطعة مانيتوبا في وسط كندا الغربي، وهو يحدثنا في مقابلة هاتفية عن المساعدات التي تقدمها المؤسسة لتسهيل إقامتهم واندماجهم في المجتمع الجدبد:استمعوا