بلدية كيبيك تبيع المسلمين قطعة أرض لإنشاء جبّانة خاصة بهم

سيكون أخيراً لمسلمي مدينة كيبيك وضواحيها جبّانة خاصة بهم بعد طول انتظار.

فقد أعلن اليوم عمدة عاصمة مقاطعة كيبيك ريجيس لابوم أمام وسائل الإعلام أن بلديته ستبيع قطعة أرض للمركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك (CCIQ) لينشئ عليها جبّانة.

وبدا العمدة مسروراً وكان محاطاً برئيس المركز الثقافي الإسلامي محمد العبيدي وبالمنسق المؤقت لمشروع الجبّانة بوفلجة بن عبدالله اللذيْن أعربا، هما أيضاً، عن ارتياحهما الكبير لهذا التطور.

وتقع قطعة الأرض المذكورة بجانب مقبرة بلمون (Belmont) وتبعد نحواً من كيلومتريْن عن جامعة لافال في كيبيك، وتبلغ مساحتها 5706 أمتار مربعة وستُباع للمركز الثقافي الإسلامي بـ270 ألف دولار.

وقال لابوم إن اللجنة التنفيذية في بلدية كيبيك صوتت بعد ظهر أمس لصالح بيع قطعة الأرض للمركز الثقافي الإسلامي لينشئ جبّانة عليها، وأوضح أن إنشاء الجبّانة لا يستلزم أي تغيير للتصنيف العقاري لقطعة الأرض.

ومن جهته أكد العبيدي أن إنشاء الجبّانة سيبدأ خلال "فترة قصيرة جداً".

قصر فرونتناك (وسط الصورة) في مدينة كيبيك، أبرز معالم عاصمة مقاطعة كيبيك الواقعة على الضفة الشمالية لنهر سان لوران (أرشيف) © Radio-Canada / André-Pier Bérubé

وكان المركز الثقافي الإسلامي قد سعى لشراء قطعة الأرض ذاتها قبل نحو من عشر سنوات لإنشاء جبّانة عليها، وكانت آنذاك ملكاً لمقبرة بلمون، لكن الصفقة بين الطرفيْن لم تتم "بسبب عدة قيود تقنية، لاسيما تنظيمية" قال العمدة لابوم اليوم.

يُذكر أن استفتاءً جرى في 16 تموز (يوليو) الفائت في مدينة سان أبولينار حول تغيير التصنيف العقاري في منطقة منها مصنفة صناعية، ما كان سيفسح المجال أمام إقامة مقبرة مخصصة للمسلمين فقط على قطعة أرض مساحتها 60 ألف قدم مربع (أي نحواً من 5575 متراً مربعاً). واقترع 19 شخصاً آنذاك ضد تغيير التصنيف العقاري فيما اقترع 16 آخرون لصالح التغيير، ما حرم مسلمي مدينة كيبيك وضواحيها من جبّانة مخصصة لهم في هذه المدينة الصغيرة الواقعة على مسافة نحوٍ من 35 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة الكيبيكية.

وسبق للعمدة لابوم أن وعد مسلمي مدينته وضواحيها بجبّانة خاصة بهم خلال مراسم تشييع ثلاثة من القتلى الستة الذين سقطوا في الهجوم المسلح على المصلين في مسجد كيبيك الكبير التابع للمركز الثقافي الإسلامي في 29 كانون الثاني (يناير) الفائت.

(راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)