سوق تورونتو العقارية: متى يتوقف التراجع؟

الوكيل العقاري في تورونتو الكبرى أحمد أمين حامد علي © Facebook / Ahmed Amin Hamed Aly

أفادت أمس الغرفة العقارية في تورونتو أن عدد المساكن المباعة في تورونتو الكبرى في تموز (يوليو) الماضي تراجع بنسبة 40,4% مقارنة بعددها في الشهر نفسه من العام الماضي، وأن معدل سعر المسكن تراجع لشهر ثالث على التوالي حتى بلغ 746218 دولاراً، أي أدنى بنحوٍ من 175 ألف دولار من السقف الذي بلغه في نيسان (أبريل) الفائت، متراجعاً بالتالي بنسبة 19% في ثلاثة أشهر.

ورأى رئيس الغرفة العقارية في تورونتو، توم سيريانوس، أن التراجع في المبيعات والأسعار لا يعود إلى فرض ضريبة 15% إضافية على الشارين الأجانب في تورونتو الكبرى منذ 20 نيسان (أبريل) الفائت بقدر ما يعود إلى حالة ترقب لدى الشارين المحتملين بهدف قراءة مسار السوق.

متى يتوقف التراجع في السوق العقارية لكبرى مدن كندا وعند أي حد؟ سؤال طرحتُه على الوكيل العقاري في تورونتو الكبرى السيد أحمد أمين حامد علي في حديث أجريته معه اليوم.