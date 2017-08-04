أول أسبوع تراجع للدولار الكندي بعد خمسة أسابيع ارتفاع

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 79,13 سنتاً أميركياً، بتراجع 0,37 سنت أميركي عن معدل سعره أمس و1,21 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، فيكون بالتالي قد فقد 1,5% من قيمته إزاء العملة الأميركية هذا الأسبوع.

وهذا أول أسبوع تراجع للدولار الكندي بعد خمسة أسابيع متتالية من الارتفاع.

وتجاوز الدولار الكندي الأسبوع الفائت عتبة الـ80 سنتاً أميركياً لأول مرة منذ سنتيْن.

بورصة تورونتو (أرشيف) © CP / Frank Gunn

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) الأسبوع اليوم على 15257,97 نقطة، بارتفاع 66,01 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس و129,32 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت، ليكون بالتالي قد ارتفع بنسبة 0,85% هذا الأسبوع.

وجاء ارتفاع بورصة تورونتو اليوم مدفوعاً بصورة رئيسية ببيانات العمل الصادرة عن وكالة الإحصاء الكندية والتي أظهرت نمو سوق العمل في البلاد لشهر ثامن على التوالي.

وأفادت هذه البيانات عن إيجاد سوق العمل الكندية الشهر الفائت 10900 وظيفة جديدة في محصلة صافية وتراجع معدل البطالة بـ0,2 نقطة مئوية ليبلغ 6,3%، أدنى مستوى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، أي قبل دخول الاقتصاد الكندي مرحلة ركود بتأثير من الأزمة المالية العالمية.

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم أيلول (سبتمبر) المقبل على 49,58 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,55 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس ولكن بتراجع طفيف قدره 0,13 دولار أميركي عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)