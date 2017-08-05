تريد فقدان الوزن؟ تطبيق يحسب السعرات الحرارية عند التقاطك لصورة طعامك

تطبيق جديد يتيح للمستخدمين حساب السعرات الحرارية وذلك بأخذ صورة للطعام الذي يريدون تناوله. وللحصول على هذه المعلومات يستخدم هذا التطبيق على تقنيات التعلم العميق و خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
ويطلب من المستخدم عند تنزيل تطبيق
Calorie Mama
ادخال وزنه وطوله وجنسه و الوزن المثالي الذي يسعى الوصول إليه
ويقوم تطبيق
Calorie Mama
بإعطاء نصائح عامة حول الأطعمة الذي التقط المستخدم صورتها من حيث توافقها مع الأهداف الذي وضعها مسبقا مثل فقدان الوزن.
ويمكن أيضا ادخال المعلومات حول الأطعمة المتناولة يدويا دون التقاط صور لها.
زبير الجازياستمعوا
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