تريد فقدان الوزن؟ تطبيق يحسب السعرات الحرارية عند التقاطك لصورة طعامك

تطبيق جديد يتيح للمستخدمين حساب السعرات الحرارية وذلك بأخذ صورة للطعام الذي يريدون تناوله. وللحصول على هذه المعلومات يستخدم هذا التطبيق على تقنيات التعلم العميق و خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

ويطلب من المستخدم عند تنزيل تطبيق

ادخال وزنه وطوله وجنسه و الوزن المثالي الذي يسعى الوصول إليه

ويقوم تطبيق

بإعطاء نصائح عامة حول الأطعمة الذي التقط المستخدم صورتها من حيث توافقها مع الأهداف الذي وضعها مسبقا مثل فقدان الوزن.

ويمكن أيضا ادخال المعلومات حول الأطعمة المتناولة يدويا دون التقاط صور لها.

زبير الجازي