أرقام الأسبوع المنتهي السبت 05-08-2017

برنامج أرقام الأسبوع من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.

نقدّم من خلال البرنامج مجموعة من الأخبار التي تتناول شؤونا كنديّة لفتت انتباهنا.

في عيد كندا ال150: رحلة من شرق كندا إلى غربها ب 150 دولارا

تحتفل كندا بمرور 150 عاما على تأسيس الاتّحاديّة الكنديّة وتستمرّ الاحتفالات طوال السنة وتعمّ مختلف المقاطعات.

ويحتفل الكنديّون كلّ على طريقته بالذكرى ويختلقون الأفكار للتعبير عن حبّهم لبلدهم الذي يفخرون به.

وقرّر شابّان من مقاطعة بريتيش كولومبيا أن يقطعا كندا من الغرب المطلّ على المحيط الهادي إلى الشرق المطلّ على الأطلسي وفي جيبهما فقط مبلغ 150 دولارا.

وراهن كلّ من فيليب لابيرج واوري نيفاريس على قطع المسافة خلال شهر وبمبلغ زهيد قدره 150 دولارا.

وانطلق الشابّان ويبلغ كلّ منهما 23 عاما من العمر من وايت هورس في إقليم يوكن في الشمال الكندي الكبير على أمل أن يصلا بعد شهر إلى سانت جونز عاصمة مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور .

ولم ينفقا حتّى الآن سوى 10 دولارات ويتنقّلان بطريقة "الأوتوستوب" أي أنّهما يقفان على قارعة الطريق ويشيران بالابهام إلى السيّارات المارّة علّ إحداها تتوقّف لتقلّهما إلى مسافة ما.

ويثني الشابّان على كرم الكنديّين وسخائهم مؤكّدَين أنّهما يتلقيّان منذ أن انطلقا الدعوة لمشاركة الطعام مع كلّ من يدعوهما إلى مائدته.

وقطع روبيرج ونيفاريس منذ انطلاقهما وفي غضون أسبوعين بريتيش كولومبيا والبرتا وسسكتشوان ومانيتوبا وهما في طريقهما نحو اونتاريو.

وكان الشابان وهما طالبان جامعيّان قد قرّرا في البداية رصد مبلغ 500 دولار للرحلة لكنّهما عادا ورصدا 150 دولارا فقط على اعتبار أنّ مبلغا متدنّيا يتيح لهما فرصة الالتقاء بعدد أكبر من الكنديّين.

ويستغلّ الشابّان هوايتهما في التصوير لرواية قصص الكنديّين الذين يلتقيان بهم.

ويتعرّفان على الذين يلتقونهم من خلال مجموعة من الأسئلة يطرحونها عليهم ويأملان خلال رحلتهما أن يتمكّنا من التخييم في حديقة مقرّ رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو.

أحد سدود "هيدرو كيبيك" المائية لتوليد الكهرباء (أرشيف) © هيئة الإذاعة الكندية

1,1%

هذه هي نسبة الزيادة التي طلبتها "هيدرو كيبيك" من وكالة الطاقة في مقاطعة كيبيك يوم الثلاثاء على تعرفة كافة عملائها المنزليين وغالبية عملائها التجاريين ابتداءً من الأول من نيسان (أبريل) 2018.

وعزت شركة الكهرباء العامة في مقاطعة كيبيك طلب الزيادة على التعرفة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء بنسبة 2,9% جراء ارتفاع سعر شراء الكهرباء (1,7%)، ووقع تركيب معدات مختلفة لنقل التوتر العالي (0,9%)، وارتفاع بعض تكاليف التوزيع (0,3%).

وقالت "هيدرو كيبيك" إن مطالبتها وكالة الطاقة بزيادة التعرفة بـ1,1% فقط بدل الـ2,9% عائدة إلى أن فصليْ الشتاء الأخيريْن كانا أقل برودة مقارنة بالمعدلات الموسمية (-1,3%)، وإلى ارتفاع الطلب على الكهرباء في مقاطعة كيبيك (-0,5%).

وأضافت شركة الكهرباء العامة في كيبيك أن موافقة وكالة الطاقة على زيادة التعرفة التي تطلبها تعني زيادة الفاتورة الشهرية بمقدار 0,47 دولار للشقة المتوسطة الحجم، و1,48 دولار للمنزل الصغير الحجم، و2,21 دولار للمنزل المتوسط الحجم، و2,95 دولار للمنزل الكبير الحجم.

وكانت "هيدرو كيبيك" قد طلبت العام الماضي من وكالة الطاقة أن تسمح لها بزيادة التعرفة المنزلية بنسبة 1,6%، لكن الوكالة سمحت لها بزيادة نسبتها 0,7% لسنة ثانية على التوالي.

حليب البقر

ثلاثة مليارات

ثلاثة مليارات ليتر حليب هي الكمية التي يتم انتاجها في كيبيك سنويا أي ما يوازي أربعين بالمئة من مجموع ما تنتجه كندا.

عدد العاملين في قطاع إنتاج الحليب يبلغ ثلاثة وثمانين ألف عامل

القيمة الإجمالية للانتاج تبلغ اثنين فاصل أربعة مليارات دولار سنويا

انتاج الحليب هو ثالث أهم انتاج في قطاع الزراعة والصناعة الكندية أي ما يوازي % 12،5 من مجموع انتاج القطاع

عدد البقرات الحلوب في كيبيك يبلغ مليون بقرة مقابل تسعة ملايين بقرة في الولايات المتحدة

© ICI Radio-Canada

متوسط عدد البقر في القطيع يبلغ ثمانين بقرة مقابل مئة وخمس عشرة بقرة في الولايات المتحدة

متوسط استهلاك الحليب لكل كندي تراجع من 98 ليترا عام سبعة وتسعين إلى تسعة وستين ليترا العام الفائت كما تراجع عدد المزارع في كندا من أربعين ألف مزرعة عام 1970 إلى أحد عشر ألف مزرعة حالياً.