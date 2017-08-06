بلا حدود ليوم الأحد 06-08-2017

برنامج بلا حدود من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

تضمّن البرنامج مجموعة من التقارير التي تعالج شؤونا كنديّة ودوليّة تابعناها خلال الأسبوع.

مي أبو صعب تتناول في تقريرها أوضاع السكّان الأصليّين في شمال مقاطعة اونتاريو والحلول لمشكلة الانتحار التي تواجه ابناء قبيلة نيشناوبي آسكي من السكّان الأصليّين.

وكانت الأزمة على جدول لقاء جمع قبل أيّام وزيرة الصحّة الكنديّة جين فيلبوت ووزير الصحّة في اونتاريو اريك هوسكينز وعددا من زعماء السكّان الأصليّين.

و وقّع زعماء 49 مجموعة من قبائل نشناوبي اسكي Nishnawbe Aski على شرعة مع حكومة اونتاريو والحكومة الفدراليّة في اوتاوا هدفوا من خلالها إلى تعديل برامج الرعاية الصحيّة بما يتناسب واحتياجات السكّان الأصليّين.

ورأت وزيرؤة الصحّة الكنديّة جين فيلبوت أنّ النظام القائم حاليّا لا يعمل بطريقة تناسب السكّان الأصليّين وأنّه لا بدّ من متابعة المناقشات المفتوحة لإيجاد حلّ لمشكلة الاعتداءات الجنسيّة والانتحار.

وأكّد وزير الصحّة في مقاطعة اونتاريو أنّ الأطراف الثلاثة توافقت بشأن اتّخاذ مجموعة من الخطوات مشيرا إلى أنّ برنامج الرعاية الصحيّة الموروث من الاستعمار لا يلائم احتياجات السكّان الأصليّين شمال اونتاريو.

ورأى آلفين فيدلر زعيم قبيلة نيشناوبي آسكي أنّ السلطات الصحيّة في المحميّات جاهزة وقد طوّرت خدمات صحيّة لأبناء هذه المحميّات.

وأكّد على أهميّة إيجاد نظام يحترم السكّان الأصليّين ويكون تحت إشرافها ويكون مدفوعا باعتبارات تتعلّق بها.

و الهدف من عمليّة تغيير النظام الصحّي كما قال، هو التوصّل إلى نموذج جديد لقبائل نشناوبي أسكي من خلال دمج طرق العمل الموجودة حاليّا.

ووافق الأطراف الثلاثة على عدد من المبادئ يتعيّن أن يلتزم بها أيّ نظام صحّي تحت إشراف السكّان الأصليّين.

أم وولداها يجتازون شارعاً في غرب الموصل في 31 تموز (يوليو) 2017، وتبدو في الشارع بعضٌ من آثار معركة استعادة المدينة من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح ("داعش") © صهيب سالم / رويترز

العراق: تحديات إعادة بناء البشر والحجر في ظل مصالح القوى الأجنبية

تستعد القوات العراقية لإطلاق معركة استعادة قضاء تلّعفر من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح ("داعش") بعد استعادتها مدينة الموصل منه. ويقع القضاء المذكور إلى الغرب من الموصل وغالبية سكانه من العراقيين التركمان.

وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نهاية الأسبوع الفائت أن قوات الحشد الشعبي ستشارك في الحملة العسكرية لاستعادة السيطرة على قضاء تلعفر. وهذا ما عزز المخاوف لدى الكثيرين من احتمال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان مماثلة لتلك التي اتهم الكثيرُ من سكان الموصل قوات الحشد الشعبي بارتكابها بحقهم.

وفي غضون ذلك تستمر عودة نازحي الموصل إلى مدينتهم، وقال وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد الجاف إن عدد العائدين إلى ثانية كبريات مدن العراق بعد تحريرها من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش") بلغ 253 ألف نسمة.

فادي الهاروني تناول الوضع في العراق في حديث أجراه يوم الأربعاء مع المحلل السياسي العراقي الدكتور هيثم هادي الهيتي، الباحث في جامعة جورج واشنطن في العاصمة الأميركية، وهو أستاذ سابق في كلية الإعلام في جامعة بغداد وضابط سابق في الجيش العراقي.

... وحطت الطائرة في بيروت

مَلَكة الكتابة فن كما سائر الفنون، لا يمكنك إتقانه والإبداع فيه، مهما حصلت على شهادات جامعية في اللغات والآداب. ذلك أنه مَلكَة بالفطرة، تساعدك الدراسة والممارسة على تحسينه وتطويره وليس على الإبداع فيه.

فريدا عنبر

وثمة من يعتبر أنه من غير الممكن إنتاج رائعة أدبية إلا بلغتك الأم، مهما كان مستوى إتقانك للغة أخرى بالرغم من وجود استثناءات لتلك القاعدة من مثل أمين معلوف، الذي أبدع في الكتابة الروائية باللغة الفرنسية، وهي غير لغته الأصلية.

في إطار التشجيع على الكتابة، تنظم الكاتبة الروائية اللبنانية الكندية فريدا عنبر مسابقة كتابة قصة قصيرة ابدأ هكذا: وحطت الطائرة في بيروت. المزيد من التفاصيل في مقابلة لبيار أحمراني مع الروائية اللبنانية الكندية.