كندا: وفاة جاك رابينوفيتش مؤسّس جائزة جيلر العريقة للأدب

توفّي يوم أمس الأحد الكندي جاك رابينوفيتش مؤسّس جائزة جيلر العريقة للرواية في كندا عن 87 عاما .

ورابينوفيتش مولود في مونتريال وعمل كصحافي وفي قطاع مبيعات المواد الغذائيّة وفي قطاع بيع العقارات وكان يقيم في تورونتو.

وخطرت بباله فكرة إنشاء جائزة أدبيّة عندما كان مجتمعا ذات مرّة في مونتريال مع الكاتب موردخاي ريتشلر.

وتُمنح الجائزة لكاتب أفضل رواية أو أفضل مجموعة قصص قصيرة باللغة الانكليزيّة في كندا.

وأطلق رابينوفيتش على الجائزة اسم زوجته الصحافيّة دوريس جيلر التي توفّيت بعد صراع مع السرطان, ومُنحت الجائزة للمرّة الأولى عام 1994

"الجائزة الوحيدة للآداب هي التي يمنحها حاكم كندا العام و بالنسبة للكثيرين، لم يكن من الطبيعي أن نترك الحكومة تدير كلّ ذلك قال جاك رابينوفيتش ".

وكانت الجائزة مرفقة في البداية بمنحة ماليّة بقيمة 25 ألف دولار, وارتفعت قيمتها فيما بعد إلى مئة ألف دولار.

ويشير موقع الجائزة الالكتروني إلى أنّ 2,5 مليون كتاب لمرشّحين لنيل جائزة جيلر بيعت في السنوات العشر الأولى على إنشائها.

(راديو كندا الدولي/ رااديو كندا)