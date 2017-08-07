بريتيش كولومبيا:حرائق الغابات قضت على نحو ستّة آلاف كيلومتر مربّع

ما زالت حرائق الغابات مستعرة في بعض أنحاء بريتيش كولومبيا منذ مطلع ابريل نيسان الماضي.

وتكافح فرق الاطفاء 127 حريقا ما زالت مستعرة حسب وكالة تنسيق الجهود لمكافحة الحرائق في المقتطعة.

والتهمت النيران 5900 كيلومتر مربّع، ويعمل 3800 شخص تدعمهم 216 طائرة متخصّصة في إخماد الحرائق.

وتدنّت نوعيّة الهواء في المدن التي تجتاحها الحرائق , ووصلت في مدينة كاملوبس إلى 18 على عشرة على مؤشّر المقاطعة لنوعيّة الهواء, وهي أسوأ نتيجة في المدينة.

ودفعت الرياح بأعمدة الدخان نحو المناطق الساحليّة القريبة من كاملوبس في بريتيش كولومبيا وارتفعت نسبة المخاطر على صحّة السكّان.

ونصحت السلطات السكّان الذين يعانون مشاكل في القلب والتنفّس بتجنّب التمارين الرياضيّة في الهواء الطلق.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)