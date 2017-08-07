تفتيش حقائب المسافرين

تفتيش حقائب المسافرين

مطارات كندا تتكلف ملايين الدولارات لتقليص فترة انتظار التفتيشات الأمنية

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الإثنين 7 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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قررت إدارتا مطاري تورونتو وفانكوفر إنفاق ملايين الدولارات لتقليص فترات انتظار التدقيق الأمني التي بلغت أحيانا ساعة كاملة، وذلك في وقت اقتطعت فيه الحكومة الفيديرالية مبلغ عشرة ملايين دولار من موازنة الإدارة الكندية لأمن النقل الجوي بالرغم من ارتفاع عدد المسافرين .

وعلمت هيئة الإذاعة الكندية أن إدارة مطار بيرسون الدولي في تورونتو دفعت مبلغ عشرة ملايين دولار لإدارة أمن النقل الجوي لزيادة عدد المفتشين الأمنيين في المطار. وقد رفضت سلطات مطار تورونتو تأكيد الخبر مع اعترافها بأن فترات الانتظار تعدت أحيانا الساعة خلال العام الماضي.

مطار بيرسون الدولي في تورونتو
مطار بيرسون الدولي في تورونتو © La Presse canadienne/Aaron Vincent Elkaim

واعتبر رئيس وكالة المطارات الكندية دانيال روبير غوش" أن الوضع سيتدهور ما لم تعمد الحكومة على تغيير تمويل الإدارة الكندية لأمن النقل الجوي" ففي العام 2014، خمسة وتسعون بالمئة من المسافرين عبروا التفتيشات الأمنية بأقل من خمس عشرة دقيقة ، وفي العام 2016 إثنان وسبعون بالمئة من المسافرين فقط عبروها في عشر دقائق بينما بلغ عدد المسافرين الذين عبروا التفتيش بمدة  خمس عشرة دقيقة مليونين وسبعمئة ألف مسافر

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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