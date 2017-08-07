كندا تهدد باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد السعودية

أكدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في مقابلة هاتفية من مانيلا، حيث تشارك في المنتدى الإقليمي لدول جنوب شرق آسيا، أن الحكومة الكندية تتابع "بجدية كبيرة" معلومات حول استعمال المملكة السعودية المصفحات التي اشترتها من كندا لقمع السكان المدنيين. وأضافت أنها تسعى للحصول على "معلومات مؤكدة وموثوق بها" قبل اتخاذ أي قرار.

ولم تحدد الوزيرة مهلة زمنية لاتخاذ القرار لكنها أكدت أنها أعطت موظفي الخارجية تعليمات للقيام بتحقيق عاجل لتوضيح الوضع الذي وصفته بـ " المقلق جدا".. وأضافت أنه في حال التأكد من أن الرياض استعمبت المصغحات الكندية الصنع لقمع الأقلية الشيعية في شرق المملكةفإن الحكومة الكندية "ستتصرف بالطريقة المناسبة".

وزيرة الخارجية الكندية © Ginnette Riquelme

وكانت صحيفة الغلوب أند ميل أفادت منذ حوالي الأسبوع ، نقلا عن خبراء عسكريين، أن النظام السعودي يقمع مواطنيه بواسطة المصفحات المصنعة في مقاطعة أونتاريو.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية