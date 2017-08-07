زهزر أمام المركز الثقافي الاسلامي في كيبيك بعد تعرّضه للاعتداء المسلّح في 29-01-2017

زهزر أمام المركز الثقافي الاسلامي في كيبيك بعد تعرّضه للاعتداء المسلّح في 29-01-2017
Photo Credit: Radio-Canada/Maxime Corneau

مدافن للمسلمين في كيبيك: “صوت الاعتدال يطغى على سواه”

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الإثنين 7 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أثار الاعلان عن إنشاء مدافن خاصّة للمسلمين في مدينة كيبيك عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه، ارتياحا في أوساط الجاليات المسلمة التي تسعى منذ فترة طويلة لتحقيق هذا الهدف.

وجاء الاعلان قبل أيّام قليلة على لسان عمدة كيبيك ريجيس لابوم، بحضور مسؤولين من المركز الثقافي الاسلامي.

وسوف يشتري المركز من بلديّة كيبيك أرضا تقدّر مساحتها بنحو 5700 متر مربّع ب 270 ألف دولار.

وجاء الاعلان عن شراء الأرض بعد استفتاء جرى في مدينة سان ابولينير القريبة من كيبيك، صوّت فيه 36 شخصا من أبناء المدينة، ورفض 19 منهم الموافقة على حصول المسلمين على قطعة أرض لإقامة مدافن  فوقها في منطقة يقيم هؤلاء الأشخاص بالقرب منها .

الامام حسن غيّة إمام مسجد سان جان سور ريشوليو في استديو راديو كندا الدولي
الامام حسن غيّة إمام مسجد سان جان سور ريشوليو في استديو راديو كندا الدولي © راديو كندا الدولي/RCI

ضيفنا اليوم الامام حسن غيّة إمام مسجد سان جان سور ريشوليو وعضو مجلس الأئمّة في كيبيك.

وكان الامام غيّة حاضرا خلال المؤتمر الصحافي الذي تمّ فيه الاعلان عن إنشاء المدافن، وأعلن النبأ للمصلّين في خطبة ألقاها في مسجد كيبيك الكبير.

وأشار إلى أنّ الاعلان أثار ارتياحا كبيرا في صفوف المصلّين وفي أوساط الجالية المسلمة بالاجمال.

وأكّد  الامام غيّة  في حديثي معه أنّ صوت الاعتدال من كلّ الجهات يجب أن يطغى  دوما على أصوات الحقد والتشدّد.

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