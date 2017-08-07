أزمة اللاجئين غير الشرعيين إلى كندا تتواصل

مسألة استقبال اللاجئين، باتت تقسم المجتمع الكندي بين مرحب ورافض سيما وأن أعداد اللاجئين ترتفع بصورة مطردة وخاصة بعد استقبال عشرات آلاف اللاجئين السوريين، إضافة إلى أن سياسة الأبواب المفتوحة تشجع الساعين إلى اللجوء لعبورها ولو بصورة غير شرعية.

وهذا ما يجري منذ حوالي الأسبوعين ، حيث أفيد بأن أكثر من ألف وستمئة طالب لجوء عبروا الحدود الكندية الأميركية على أمل الحصول على تأشيرة لجوء وهجرة في كندا، ما طرح عدة مشاكل إن على صعيد دراسة ملفاتهم ، وإن في مجال تأمين ملاجئ لإقامتهم بانتظار انتقالهم إلى منازل لائقة، ما يعني تقديم المزيد من المساعدات المالية لهم، على حساب المكلف الكندي.

أحد المعابر الحدودية بين كندا والولايات المتحدة © Maude Montembeault

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