وينيبيغ تستضيف الألعاب العالمية لعناصر الشرطة والإطفاء عام 23

تستضيف مدينة وينيبيغ الألعاب العالمية لعناصر الشرطة والإطفاء عام 2023.

وفازت عاصمة مقاطعة مانيتوبا في غرب الوسط الكندي على منافستيْها لاستضافة الألعاب، سان دييغو الأميركية وأديلايد الأسترالية، كما جاء في الإعلان الصادر أمس عن المنظمة المسؤولة عن هذه الألعاب.

ورأى رئيس نقابة إطفائيي وينيبيغ أليكس فوريست أن الألعاب التي فازت مدينته باستضافتها عام 2023 قد تشكل أحد أهم الأحداث الرياضية في تاريخها.

فندق مارلبوروه في وسط وينيبيغ (أرشيف) © CBC

ومن المنتظر أن يشارك في هذه الألعاب نحو من 10 آلاف عنصر من أجهزة الإطفاء والشرطة وحرس السجون وحرس الحدود من نحو من 70 بلداً حول العالم.

ومن المتوقع أن تكون للألعاب عوائد اقتصادية هامة على وينيبيغ.

(راديو كندا)