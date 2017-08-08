مانيتوبا: لاجئ سوري شاب يشارك في دورة الألعاب الكنديّة

يشارك الشاب السوري خالد الدرار في دورة الألعاب الكنديّة التي تجري في وينيبيغ عاصمة مقاطعة مانيتوبا.

وكان الشاب وهو في السابعة عشرة من العمر قد وصل قبل 10 أشهر مع عائلته إلى كندا في إطار خطّة الحكومة الكنديّة لاستقبال لاجئين سوريّين.

وقد تعلّم الشاب المصارعة في الوطن الأم سوريّعلى يد والده الذ كان مدرّبا للمصارعة.

ولفتت موهبة الشاب السوري انتباه مدرّب فريق مانيتوبا كريستوف ستازياك الذي أجرى الاتّصالات لضمّه إلى فريقه.

"من الصعب أن أصف مشاعري ولكنّي سعيد للغاية قال خالد الدرار".

ويتابع الشاب دروس اللغة الانكليزيّة ويقول ستازياك إنّ عامل اللغة يطرح بعض المشاكل ولكنّ ثمّة طرقا خلاّقة لتجاوزها.

ويشارك الدرار الذي يتابع التدريب في جامعة وينيبيغ تحت إشراف والده في مباريات المصارعة للوزن الخفيف التي تجري هذا الأسبوع.

ويقول إنّ المشاركة في مباريات تحت علم بلده الجديد كندا هو أشبه بالحلم بالنسبة له.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/هيئة الاذاعة الكنديّة)