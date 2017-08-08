مونتريال: تحدّي دخول اللاجئين إلى المدرسة

تواجه اللجنة المدرسيّة في مونتريال وهي أكبر لجنة من نوعها في مقاطعة كيبيك، تحدّيات كبيرة مع ارتفاع عدد طالبي اللجوء الذين يصلون منذ فترة عبر الحدود البريّة مع الولايات المتّحدة.

وتقول كاترين هاريل بوردون رئيسة اللجنة إنّ عدد طلبات التسجيل ارتفع بنسبة 14 بالمئة حتّى قبل وصول الدفعة الأخيرة من اللاجئين الهايتيّين من الولايات المتّحدة.

وتوازي نسبة الارتفاع عدد تلاميذ مدرسة ابتدائيّة حسبما قالت هاريل بوردون في حديث لراديو كندا.

ويغادر عدد من الهايتيّين الولايات المتّحدة منذ بضعة أسابيع بعد أن قرّر الرئيس ترامب سحب الحماية المؤقّتة التي حصلوا عليها في عهد الرئيس السابق باراك اوباما.

وفتحت مدينة مونتريال الاستاد الاولمبي لاستقبال 600 طالب لجوء وإيوائهم بانتظار البتّ بطلباتهم.

"بالنسبة للذين وصلوا إلى الاستاد الاولمبي سنتّخذ كافّة الجراءات لتسجيلهم ليدخلوا المدرسة في الثامن والعشرين من آب أغسطس الجاري، قالت كاترين هاميل بوردون".

وتشير رئيسة اللجنة المدرسيّة إلى مشكلة يطرحها تسجيل الأولاد الذين لا يحملون أوراقا ثبوتيّة.

وكان وزير التربية الكيبيكي سيبستيان برو قد قدّم في حزيران يونيو الماضي مشروع قانون يضمن مجانيّة التعليم للأولاد الذين لا يحملون أوراقا ثبوتيّة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)