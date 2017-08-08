حفل تقدّمه الاوركسترا الكنديّة العربيّة

حفل تقدّمه الاوركسترا الكنديّة العربيّة
Photo Credit: Canadian Arabic Orchestra/Nour Ahram

الاوركسترا الكنديّة العربيّة: الموسيقى جسر تواصل بين الثقافات

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 8 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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حبّ الموسيقى الكلاسيكيّة والشغف بالموسيقى العربيّة  والغربيّة دفعت بعازف العود وفا الزغل وعازفة البيانو لميس عودة إلى تأسيس الاوركسترا الكنديّة العربيّة في مدينة تورونتو.

ولم تكن فكرة تأسيسها من قبل الفنّانَين العازفَين  مستغربة، لا سيّما وأنّ اهتمامهما بالموسيقى يعود إلى سنوات طويلة كما قال لي عازف العود وفا الزغل.

وكان الهدف من وراء تأسيسها تعريف المجتمع الكندي بالثقافة العربيّة العريقة والضاربة الجذور، والتأكيد على الدور الثقافي للموسيقى العربيّة فضلا عن ضمان استمراريّتها من خلال إسماعها وتعليمها للأجيال المقبلة من أبناء الجاليات العربيّة في كندا.

عازف القانون وفا الزغل

عازف القانون وفا الزغل

ولم تمض إلاّ سنوات قليلة على  تأسيس الاوركسترا أواخر العام 2014، حتّى تلاها المعهد الكندي العربي للموسيقى الذي يهدف بدوره  لتعزيز الاهتمام بالثقافة والتراث الموسيقي العربي  من خلال تعليمها للأجيال  الجديدة.

ويشرح الفنّان وعازف العود وفا الزغل في مقابلة أجريتها  معه  تحدّيات إنشاء اوركسترا للموسيقى العربيّة في كندا و دور الموسيقى في تعزيز التواصل بين الحضارات والثقافات المختلفة.

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فئة ثقافة وفنون

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