وزيران هايتيان يتفقدان اللاجئين الهايتيين في مونتريال

يصل بعد ظهر اليوم إلى مونتريال وزير خارجية هايتي أنطونيو رودريغ ووزيرة المغتربين الهايتيين ستيفاني رودريغ، بحسب ما أفادت سفارة هايتي في كندا التي أكدت بلسان المسؤولة عن

الاتصالات في السفارة بأن زيارة الوزيرين تهدف إلى شكر السلطات الكندية والكيبيكية لاهتمامها واستقبالها اللاجئين الهايتيين الهاربين من الولايات المتحدة، وكذلك لتأكيد دعم الحكومة الهايتية لرعاياها في الخارج.

لاجئون في الاستاد الأولمبي في مونتريال

وعلم أن الوزيرين سيبدآن جولتهما بعد ظهر اليوم بزيارة عمدة مدينة مونتريال دوني كودير ولم تشأ السفارة إعطاء المزيد من المعلومات في الوقت الراهن.

تجدر الإشارة إلى أن أزمة نزوح طالبي اللجوء إلى كندا عبر الحدود الأميركية، وغالبيتهم من الهايتيين، تتفاقم يوما عن يوم وقد خصصت عدة مراكز لإيوائهم ومنها الاستاد الأولمبي في مونتريال.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية