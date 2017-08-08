30,4 مليون دولار من أوتاوا وكيبيك للنقل العام في لافال

أعلنت اليوم الحكومة الفدرالية وحكومة مقاطعة كيبيك تقديم مساعدة بقيمة 30,4 مليون دولار لمؤسسة النقل العام في مدينة لافال الكيبيكية (STL) لدعمها في تنفيذ 29 مشروعاً.

وتقدّم أوتاوا 16,9 مليون دولار من أصل المبلغ المذكور، فيما تقدّم حكومة كيبيك الـ13,5 مليون دولار المتبقية. ويمثل المبلغ الإجمالي المذكور 90% من تكلفة المشاريع الـ29، وتتكفل مؤسسة النقل العام في لافال بالـ10% المتبقية.

ومن بين المشاريع التي تنوي مؤسسة النقل العام في ثالث أكبر مدينة كيبيكية تحقيقها شراءُ 22 حافلة ركاب جديدة تعمل بمحركات هجينة ومزودة بمكيفات للهواء، وإضافة خطوط نقل عام للأشخاص ذوي الحركة المحدودة، وترميم مرائب للحافلات، وإقامة نقاط شحن كهربائي.

وتساهم هذه المشاريع أيضاً في تحسين حركة التنقل والحد من تلوث الهواء.

نهر السان لوران يفصل بين مدينتيْ مونتريال ولافال © Benoit Desjardins

وتقع مدينة لافال مباشرة شمال جزيرة مونتريال، وبشكل شبه كلي على جزيرة يسوع (Île Jésus) في نهر سان لوران البالغة مساحتها 242 كيلومتراً مربعاً. ويبلغ عدد سكانها نحواً من 423 ألف نسمة حسب الإحصاء السكاني لعام 2016.

(راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)