كيبيك: مساعدة حكومية لترميم ثماني كنائس

استجابت حكومة مقاطعة كيبيك لطلب بلدية العاصمة بتخصيص مبلغ خمسة عشر مليون دولار إضافي، على مدى عشر سنوات، لترميم ثماني كنائس في المقاطعة، تعتبر كنائس تراثية.

وقال وزير الثقافة والاتصالات لوك فورتان" نردد دائما بأن كنائس كيبيك هي بمثابة قصورنا إذ لها قيمة ثقافية وسياحية وتحدد هويتنا. وثمة أناس كثيرون يقصدونها في إطار سياحتهم الدينية ونشهد هذا الإقبال المتنامي في زيارة العرض الدائري للقدس على جدران المعرض المحاذي لكنيسة سانت آن دو بوبري ، من هنا كان يهمنا الاستجابة لطلب عمدة مدينة كيبيك.

إحدى كنائس كيبيك © Radio-Canada/Martine Côté

وأكد الوزير أن المال لم يمنح لأغراض دينية إنما للمحافظة على الأبنية. وأضاف:" مهما تكن مهمة الكنائس، فهي جزء من تراثنا وهويتنا وتاريخنا وواجبنا المحافظة عليها".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية