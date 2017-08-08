منتجع ويسلر: هجرة العلاجيم الصغيرة تفرض قطع طريق

أجبرت الهجرة السنوية لعشرات آلاف العلاجيم (ضفادع الطين) الصغيرة في منتجع ويسلر الجبلي في مقاطعة بريتيش كولومبيا في غرب كندا بلديةَ المدينة على قطع طريق تمر قرب بحيرة لوست (Lost Lake) التي تلد فيها هذه الحيوانات البرمائية.

وتنتمي هذه العلاجيم لفصيلة عُلجوم الغرب (Western toad)، المعروف أيضاً باسمه الأكثر شيوعاً "العُلجوم الشمالي"، المدرج في السجل العام الفدرالي للأجناس المهددة. وهي تتكاثر في بحيرة لوست ومنها تتوجه إلى الغابات المجاورة.

لا يزيد حجم عُلجوم الغرب الصغير عن قطعة الـ10 سنتات كندية © CBC

ويصل عدد العلاجيم الصغيرة التي تجتاز الطريق المقطوعة إلى 1800 في الساعة في أوقات الذروة، حسب بلدية ويسلر. ولا يزيد حجم عُلجوم الغرب الصغير عن قطعة الـ10 سنتات كندية، أصغر القطع النقدية المتداوَلة في كندا حجماً (قطرها 1,8 سنتيمتر).

"في الماضي دُهس الكثير من العلاجيم الصغيرة وهي تجتاز الطريق"، يقول الموقع الإلكتروني لبلدية ويسلر في معرض شرحه أسباب قطع الطريق التي تمر قرب بحيرة لوست وفرضِ قيود على طرقات ودروب أخرى منذ الخامس من آب (أغسطس) الجاري. وستظل هذه الإجراءات سارية المفعول لعدة أسابيع.

(سي بي سي / راديو كندا / راديو كندا الدولي)