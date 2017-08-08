الكتابة صلة الوصل بين الوطن الأم والوطن المُختار للناشطة والروائية مُنية مازيغ

ضيفتي الدكتورة مُنية مازيغ خبيرة مالية وناشطة حقوقية وروائية كندية تونسية المولد مقيمة في أوتاوا. وهي تشارك يوميْ السبت والأحد من هذا الأسبوع في "أيام كتب الشتات" (Les journées du livre de la diaspora)، وهو مهرجان في مونتريال لأدباء وكُتّاب الدياسبورا العربية والأمازيغية في مقاطعة كيبيك يمتد من يوم الخميس إلى يوم الأحد.

مونتريال على موعد بين 10 و13 آب (أغسطس) الجاري مع النسخة السنوية الثالثة من "أيام كتب الشتات" (Les journées du livre de la diaspora) © Facebook / Les journées du livre de la diaspora

وتكتب الدكتورة مازيغ بصورة أساسية بالفرنسية. وأول كتبها هو "الدموع المحبوسة: نضالي لإطلاق سراح زوجي ماهر عرار" الذي تروي فيه كفاحها ومعاناتها في سبيل إطلاق سراح زوجها الكندي السوري المولد الذي سُجن في سوريا زهاء سنة تعرض خلالها للتعذيب بعد أن رحّلته إلى وطنه الأم السلطات الأميركية بناءً على معلومات خاطئة من الشرطة الملكية الكندية تفيد عن صلات محتملة له مع تنظيم "القاعدة" الذي كان يقوده أسامة بن لادن.

ولمُنية مازيغ أيضاً "مرايا وسراب" و"خبز وياسمين". وتُرجمت كتبها الثلاثة إلى الإنكليزية.