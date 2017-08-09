القسّ الكندي هيون سو ليم خلال محاكمته في كوريا الشماليّة/Reuters/KCNA

القسّ الكندي هيون سو ليم خلال محاكمته في كوريا الشماليّة/Reuters/KCNA

كوريا الشماليّة تطلق سراح كندي محتجز لديها

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 9 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

أفرجت سلطات كوريا الشماليّة عن القسّ الكندي هيون سو ليم الذي تحتجزه منذ العام 2015 .

وأصدرت المحكمة المركزيّة حكما يقضي بإطلاق سراحه بكفالة بسبب حالته الصحيّة حسبما أفادت سلطات بيونغ يانغ.

و تمّ الافراج  عنه في وقت كان ممثّلون كنديّون من مكتب رئيس الحكومة جوستان ترودو يعملون على إطلاق سراحه.

وأصدرت  بيونغ يانغ  بحقّ القسّ الذي ينتمي إلى الكنيسة المشيخيّة الكوريّة Light Korean Presbyterian Church  في ميسيسوغا، حكما بالسجن المؤبّد بعد إدانته بتهمة ارتكاب ما وصفته " جرائم ضدّ الدولة".

القسّ الكندي هيون سو ليم في بيونغ يانغ/ Associated Press

القسّ الكندي هيون سو ليم في بيونغ يانغ/ Associated Press

وتقول الكنيسة المشيخيّة إنّ القسّ هيون سو ليم تردّد أكثر من مرّة إلى كوريا الشماليّة حيث كان يقوم بمهمّات إنسانيّة قبل أن تعتقله السلطات.

ويعاني القسّ  وهو كندي من أصل كوري جنوبي والبالغ 62 عاما من العمر مشاكل صحيّة.

وأكّد ناطق باسم مكتب رئيس جوستان ترودو أنّ صحّة القسّ ورفاهيّته بالغة الأهميّة بالنسبة للحكومة الكنديّة.

(راديو كندا الدولي/راديو كندا)

شارك
كلمات مفتاحية ،
فئة دولي

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
مجتمع، هجرة ولجوءمونتريال: تضامن حكومة هايتي مع طالبي اللجوء الهايتيّين في كندادوليكوريا الشماليّة تطلق سراح كندي محتجز لديهاثقافة وفنون، هجرة ولجوءالكتابة صلة الوصل بين الوطن الأم والوطن المُختار للناشطة والروائية مُنية مازيغبيئة وحياة حيوانيةمنتجع ويسلر: هجرة العلاجيم الصغيرة تفرض قطع طريقدولي، سياسةالمطالبة بإلغاء صفقة بيع المعدات العسكرية الكندية للسعوديةمجتمعكيبيك: مساعدة حكومية لترميم ثماني كنائسثقافة وفنونالاوركسترا الكنديّة العربيّة: الموسيقى جسر تواصل بين الثقافاتإقتصاد، سياسة30,4 مليون دولار من أوتاوا وكيبيك للنقل العام في لافالهجرة ولجوءوزيران هايتيان يتفقدان اللاجئين الهايتيين في مونتريالمجتمع، هجرة ولجوءمونتريال: تحدّي دخول اللاجئين إلى المدرسة

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية