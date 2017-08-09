مونتريال: تضامن حكومة هايتي مع طالبي اللجوء الهايتيّين في كندا

أجرى وزير خارجيّة هايتي انطونيو رودريغ ترافقه وزيرة الهايتيّين المغتربين ستيفاني اوغست مباحثات مع عمدة امونتريال دوني كودير تناولت مسألة وصول أعداد كبيرة من طالبي اللجوء الهايتيّيين من الولايات المتّحدة إلى كندا وبصورة خاصّة إلى مونتريال.

وعقد السؤولون الثلاثة مؤتمرا صحافيّا أكّد فيه العمدة دوني كودير على ميزة مونتريال كمدينة ملجأ وعلى تقليد الضيافة والتضامن الذي يميّزها.

واستشهد العمدة بمثل شعبي هايتي يقول بمعاملة من هم في أوضاع هشّة وعدم التغاضي عنهم.

وأكّد وزير خارجيّة هايتي من جهته أنّه يحمل الدعم المعنوي لمواطنيه وتضامن حكومة هايتي مع الهايتيّين الذين يغادرون الولايات المتّحدة للجوء عبر البرّ إلى كندا.

وشكر انطونيو رودريغ الحكومة الكنديّة وحكومة كيبيك وعمدة مونتريال والكنديّين جميعا لتضامنهم مع اللاجئين الهايتيّين.

وأكّد أنّ بلاده ستساعد طالبي اللجوء الهايتيّين الذين لا يملكون أوراقا ثبوتيّة.

وارتفع عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا من الولايات المتّحدة وأغلبيّتهم من الهايتيّين في الأسابيع القليلة الماضية.

ويغادر الهايتيّون بأعداد كبيرة بعد أن سحبت إدارة الرئيس ترامب الحماية المؤقّتة التي حصلوا عليها في عهد الرئيس السابق باراك اوباما.

ووصل 2500 طالب لجوء إلى مونتريال ويقيم 875 منهم بصورة مؤقّتة في الاستاد الاولمبي الذي فتحته المدينة لاستقبالهم.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)