قرية كوجواك في إقليم نونافيك شمال كيبيك/Radio-Canada/Jacques Racine

قرية كوجواك في إقليم نونافيك شمال كيبيك/Radio-Canada/Jacques Racine

اليوم العالمي للسكّان الأصليّين: أضواء على إقليم نونافيك في الشمال الكيبيكي

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 9 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تحيي الأمم المتّحدة في التاسع من شهر آب أغسطس اليوم العالمي للسكّان الأصليّين.

ويتصادف الموعد هذه السنة مع ذكرى مرور عشر سنوات على الاعلان العالمي لحقوق السكّان الأصليّين

وهنا في كندا،تسعى الحكومة الكنديّة في اوتاوا وحكومات المقاطعات بالتعاون مع مجموعات السكّان الأصليّين، لتوفير خدمات متنوّعة للقبائل الموزّعة في مختلف أنحاء كندا.

ويعاني السكّان الأصليّون من مشاكل عديدة، من بينها المشاكل الصحيّة ومشاكل الصحّة النفسيّة والعقليّة فضلا عن ارتفاع معدّلات الانتحار في أوساط الشباب وسواها.

وفي هذا السياق، تجري حكومة كيبيك تحقيقا شاملا  حول السكّان الأصليّين في إقليم نونافيك  الذي يقع إلى شمال خطّ العرض 55 في المقاطعة.

ويشمل التحقيق سكّان 14 قرية يعانون مشاكل صحيّة مختلفة وتشهد مجتمعاتهم معدّلات انتحار مرتفعة خصوصا في أوساط الشباب.

ويعانون من مشاكل العنف الأسري والنقص في المساكن والادمان وسواها من المشاكل التي تتفاقم باستمرار.

ويتوجّه فريق يضمّ عاملين اجتماعيّين وممرّضين وتقنيّين إلى شمال مقاطعة كيبيك على متن السفينة ناموندسن للالتقاء بأبنا الاقليم.

ويتنقّل الفريق في 14 قرية ويلتقي بنحو ألفي شخص من أبنائها على متن السفينة.

ويخضع الأشخاص لفحوص طبيّة ويجيبون عن عدد من الأسئلة  ويعطون مقابلات لفريق العمل.

ويتمّ جمع البيانات ليصار على ضوئها وضع اساتراتيجيّات جديدة للوقاية في مجال الصحّة ولتحديد نوعيّة الخدمات التي تناسب احتياجات السكّان الأصليّين.

زراعة في البيوت البلاستيكيّة في كوجواك/Kuujjuaq greenhouse/Facebook)

زراعة في البيوت البلاستيكيّة في كوجواك/Kuujjuaq greenhouse/Facebook)

وتقول مديرة الصحّة العامّة والخدمات في اقليم نونافيك فرانسواز بوشار التي تشارك في إدارة التحقيق إنّ المرحلة الانتقاليّة من طرق العيش التقليديّة إلى طرق العيش المعاصرة تركت بصماتها بشدّة على أبناء الاقليم.

وتشير إلى مشاكل الادمان على المخدّرات والكحول والتدخين  وإلى مشاكل صحيّة من بينها وجود حالات من مرض السلّ، فضلا عن ارتفاع معدّلات الانتحار في أوساط الشباب.

ويمتدّ التحقيق من 19 آب أغسطس حتّى 5 تشرين الأوّل اكتوبر 2017.

وتأمل وكالة الصحّة العامّة الافادة من كلّ البيانات التي ستجمعها من خلال التحقيق للتخطيط لهذه الخدمات وتوجيهها بشكل أفضل وتوفير بعض الخدمات الإضافيّة لمواجهة المشاكل الحادّة في الاقليم  كما قالت فرانسواز بوشار مديرة الصحّة العامّة في إقليم نونافيك  الواقع شمال مقاطعة كيبيك.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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فئة السكان الأصليون، مجتمع

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