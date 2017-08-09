عمرو فتوحي: الأميركيون أعداء الله

افاد المحققون الأميركيون في قضية عمرو فتوحي، الكندي التونسي المتهم بطعن شرطي في مطار ميشيغن، أنه أعلن أمامهم أن الأميركيين هم "أعداء الله" وأن أشخاصا مثله

"سيأتون لمهاجمة الولايات المتحدة".

وأفادت وثائق قدمت أمام المحكمة مطلع الشهر الجاري وأطلعت عليها وكالة الأسوشيتد بريس، أن فتوحي عند اعتقاله امتدح زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن وعبر عن فرحته بهجوم الحادي عشر من أيليو – سبتمبر و تحدث عن عمليات قتل في سوريا والعراق وأفغانستان وصرخ "الله أكبر" عند طعنه الشرطي الأميركي جيف نيفيل.

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وأكدت الشرطة الفيديرالية أن فتوحي، البالغ من العمر تسعة وأربعين عاما، دخل الولايات المتحدة بصورة شرعية في السادس عشر من حزيران – يونيو، واشترى سكينا من هناك.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية