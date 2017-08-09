استقبال اللاجئين عند الحدود

استقبال اللاجئين عند الحدود

الجيش الكندي يمد يد المساعدة لإيواء اللاجئين

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الأربعاء 9 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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توجه حوالي مئة جندي كندي إلى نقطة الحدود الأميركية الكندية، سان برنار دو لاكول القريبة من مونتريال، للمساعدة في احتواء أزمة اللاجئين الهايتيين الذين يعبرون الحدود بصورة غير شرعية، وبدأ بنصب مئة خيمة لإيواء حوالي خمسمئة لاجئ.

وأشار الناطق بلسان القوات المسلحة دان لو بوتييه، أن عناصر الجيش سيعودون إلى ثكناتهم في فالكارتيه وسان جان سور ريشيليو فور انتهاء تشييد الخيم بعد ظهر الغد، على أن يبقى بعض العناصر لتأمين صيانة معدات الجيش. وأكد أن الجيش لن يقوم بأي دور أمني.

عبور الحدود الكندية الأميركية
عبور الحدود الكندية الأميركية © راديو كندا
عبور الحدود الكندية الأميركية
عبور الحدود الكندية الأميركية

والخيم التي سينصبها الجيش مزودة بالطاقة الكهربائية ووسائل التدفئة أما تأمين مياه الشفة والحمامات والمراحيض فستقوم بها شرطة الحدود.

ويأتي تدخل الجيش لمواجهة تدفق اللاجئين بحيث أن أكثر من ثلاثمئة منهم يقيمون حاليا داخل المنشآت الحدودية في أوضاع غير صحية  كما أفادت شرطة الحدود .

وأكدت نقابة عمال الجمارك والهجرة أن ما بين أربعمئة وخمسين وسبعمئة طالب لجوء يعبرون هذه النقطة الحدودية يوميا.

من جهتها أكدت وزيرة الهجرة الكيبيكية كاتلين ويل أن السلطات الفيديرالية ستنقل اللاجئين إلى المقاطعات التي يرغبون الإقامة فيها وأن عددا مرتفعا منهم سيتوجه إلى مقاطعة أونتاريو حيث يقيم أقارب لهم.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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