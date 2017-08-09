كيبيك: ارتفاع نسبة النساء في ورش البناء دون الهدف المنشود

أفاد تقرير صادر عن لجنة البناء في مقاطعة كيبيك (CCQ)، وهي هيئة حكومية، أن الاجرءات المعتمَدة لتعزيز حضور النساء في قطاع البناء في ثانية كبريات المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد بدأت تؤتي ثمارها، ولكن ببطء.

وجاء في التقرير الصادر نهاية الشهر الفائت، والذي لم تُسلّط عليه الأضواء كما قالت وكالة الصحافة الكندية أمس، أن عدد النساء العاملات في ورش البناء في مقاطعة كيبيك بلغ 2494 عام 2016، مرتفعاً بـ208 عمّا كان عليه عام 2015، أي بنسبة 9,01%.

وبلغة الأرقام أيضاً شكلت النساء ما نسبته 1,62% من إجمالي القوة العاملة في ورش البناء عام 2016 فيما كُنّ 1,48% من إجمالي هذه القوة عام 2015.

وهذا يعني أن نسبة الحضور النسائي في قطاع البناء لا تزال بعيدة عن هدف "الـ3% على الأقل" بحلول نهاية 2018 الذي تصبو إليه لجنة البناء وفق ما جاء في خطة العمل التي وضعتها لفترة 2015 – 2018.

الرئيسة المديرة العامة للجنة البناء في مقاطعة كيبيك ديان لوميو في حديث إذاعي (أرشيف) © Radio-Canada / Louis-André Bertrand

لكن رغم ذلك أعربت الرئيسة المديرة العامة للجنة، ديان لوميو، عن سرورها من هذه الزيادة "المهمة نسبياً" في حديث أمس مع وكالة الصحافة الكندية.

وذكّرت لوميو بأن اللجنة وشركاءها قاموا بسلسلة إجرءات من أجل تشجيع توظيف النساء في قطاع البناء والإبقاء عليهن فيه، وبأن لأصحاب الأعمال والنقابات المهنية دوراً أيضاً في هذا المجال عليهم القيام به.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)