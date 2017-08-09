20 شرطياً كندياً إلى العراق للمشاركة في “عمليات حفظ سلام”

أعلنت الحكومة الكندية اليوم أنها سترسل ما يصل إلى عشرين شرطياً إلى العراق للمساهمة في "تأمين استقرار المنطقة" بعد استعادة القوات العراقية مدينة الموصل من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح ("داعش").

ويبدأ عناصرالشرطة الكنديون المشار إليهم بالوصول إلى العراق خلال الأسابيع المقبلة، وسينتشرون هناك بشكل تدريجي لغاية عام 2019، وسيشاركون مع ثلاثة رفاق لهم متواجدين حالياً في العراق في "عمليات حفظ سلام وفي مبادرات أخرى لترسيخ الاستقرار"، وفق بيان صادر عن الحكومة الليبرالية في أوتاوا.

"أنجزنا تقدماً في العراق بفضل تحرير الموصل، وتظل كندا ملتزمة بقوة بدعم الشعب والحكومة العراقييْن"، قال وزير السلامة العامة الكندي رالف غوديل.

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب العراقية يحتفلون في 9 تموز (يوليو) الفائت في الموصل القديمة بالانتصار على تنظيم "الدولة الإسلامية" وهم يرفعون علم التنظيم التكفيري بالمقلوب، ويبدو العلم العراقي مرفرفاً في عمق الصورة © علاء المرجاني / رويترز

"ستتمحور مساهمة قوات الشرطة الكندية حول تعزيز قدرات أجهزة الأمن العراقية كما حول تحسين كفاءات قوات الشرطة المحلية، لاسيما في مجالات مثل الشرطة المجتمعية"، أضاف الوزير غوديل.

(أ ف ب)