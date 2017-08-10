شرطة مونتريال: عقد عمل جماعي جديد وبنود جديدة

وقّعت نقابة شرطة مونتريال التي تمثّل 4600 شرطي على اتّفاق مبدئي بشأن عقد العمل الجماعي مع بلديّة المدينة.

ومن المتوقّع أن يصوّت عناصر الشرطة اليوم الخميس في العاشر من آب أغسطس الجاري لجهة الموافقة على عقد العمل الجديد أو رفضه.

وينصّ العقد الجديد على زيادة الأجور بنسبة 20 بالمئة على مدى السنوات السبع المقبلة.

كما يتضمّن بندا جديدا يستبعد إمكانيّة تعليق شرطيّ عن العمل بدون أجر أيّا تكن طبيعة التحقيق الذي يجري بشأنه.

إيف فرانكور رئيس نقابة شرطة مونتريال © Radio-Canada

ويستمرّ الشرطي في تلقّي أجره الكامل في حال تعليقه عن العمل إلاّ في حال السجن.

وحاليّا، وحدهم كبار الضبّاط في شرطة مونتريال يستمرّون في تلقّي اجرهم في حال تعليقهم عن العمل.

ويقول المحامي الجنائي وليد حجازي إنّ المكسب الذي حقّقته الشرطة منطقي في سياق عمل القضاء.

"قرينة البراءة مبدأ مقدّس في مجتمعنا. و من المفترض أنّ كلّ متّهم بريء و لا يتحمّل نتائج عمله ما لم تتمّ إدانته قال المحامي وليد حجازي".

ولن تعلّق نقابة أجهزة الشرطة ولا بلديّة مونتريال على الموضوع قبل أن يصوّت عناصر الشرطة على عقد العمل الجماعي.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)