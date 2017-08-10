وزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا فريلاند ونظيرها الصيني وانغ يي

وزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا فريلاند ونظيرها الصيني وانغ يي
Photo Credit: Wu Hong (Wu Hong/Pool Photo via AP)

الصين ترغب في التوقيع على اتّفاق تسليم المجرمين بينها وبين كندا

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الخميس 10 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أعرب وزير الخارجيّة الصيني وانغ يي عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون بينهما لمكافحة الفساد.

وترغب بكّين في هذا السياق في التوقيع على اتّفاق تسليم المجرمين مع كندا.

وطرح المسؤول الصيني الفكرة لدى استقباله  وزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا فريلاند.

وكان البلدان قد اتّفقا العام الماضي على التداول في إمكانيّة التوصّل إلى اتّفاق من هذا القبيل.

وترغب الصين في التوقيع عليه لتتمكّن من تسلّم رعايا صينيّين تعتبرهم فاسدين فرّوا إلى كندا هربا من وجه العدالة.

وتتردّد العديد من دول الغرب في التوقيع على اتّفاق تسليم المجرمين مع الصين لأنّها لا تثق بنزاهة النظام القضائي الصيني ولا بمعاملة الصين للسجناء.

الشرطة الصينيّة اعتقلت لاي شانغ جينغ الذي أبعدته كندا/: Reuters/China Stringer Network

الشرطة الصينيّة اعتقلت لاي شانغ جينغ الذي أبعدته كندا/: Reuters/China Stringer Network

وترفض كندا إبعاد أيّ مواطن صيني إلى بلاده ما لم تتأكّد من أنّه لن يُعدم.

قد أبعدت  اوتاوا عام 2011 المواطن الصيني لاي شانغ جينغ المتّهم بالتهريب والفساد.

ورفض القضاء الكندي الحجج التي ساقها جينغ من أنّه سيتعرّض للتعذيب وسيُعدم في حال إعادته إلى بلاده.

وقد حكمت السلطات الصينيّة عليه بالسجن المؤبّد فور عودته إلى بلاده.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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فئة دولي، سياسة

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