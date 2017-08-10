جنود كنديّون ينصبون الخيم عند معبر لاكول الحدودي جنوب مونتريال/Graham Hughes/PC

جنود كنديّون ينصبون الخيم عند معبر لاكول الحدودي جنوب مونتريال/Graham Hughes/PC

كيبيك: الجهود مستمرّة لمواجهة تدفّق اللاجئين الهايتيّين

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الخميس 10 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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يشارك نحو من مئة جندي كندي في الجهود لاحتواء  تدفّق اللاجئين الهايتيّين من الولايات المتّحدة إلى كندا عبر الحدود البريّة بين البلدين.

وقام الجنود بنصب عدد من الخيم عند معبر لاكول الحدودي جنوب مدينتة مونترال حيث ينتظر  نحو من 700 طالب لجوء البتّ بطلباتهم  للدخول إلى مقاطعة كيبيك.

وجاء انتشار الجنود بعد أن طلبت وكالة الخدمات الحدوديّة المساعدة من اوتاوا .

وعمل الجنود على نصب الخيم  في حين عملت شرطة الحدود على تزويدها بالطاقة الكهربائيّة وعلى بناء حمّامات ومراحيض لطالبي اللجوء.

طالبو لجوء هايتيون عند معبر لاكول الحدودي جنوب مونتريال/Graham Hughes/CP

طالبو لجوء هايتيون عند معبر لاكول الحدودي جنوب مونتريال/Graham Hughes/CP

وتفاقمت حدّة اللجوء  مع وصول مئات اللاجئين ومعظمهم من الهايتيّين من الولايات المتّحدة بعد أن قرّر الرئيس ترامب إلغاء الحماية المؤقّتة التي منحها الرئيس السابق اوباما للهايتيّين المقيمين بصورة غير شرعيّة في الولايات المتّحدة.

وكانت مدينة مونتريال قد فتحت الاستاد الاولمبي ومراكز أخرى لإيواء اللاجئين الهايتيّين وأكّد العمدة دوني كودير أنّ  المدينة استقبلت نحوا من 2600  , شخصا في بعض المراكز في مونتريال.

واستقبل كودير وزير الخارجيّة الهايتي انطونيو رودريغ ووزير الهايتيّين المغتربين ستيفاني اوغوست اللذين وصلا إلى مونتريال لمساعدة مواطنيهم الذين يلجأون إلى مونتريال وكيبيك.

ونفى كودير وجود أزمة مؤثرا الحديث عن حالة مشيرا إلى الوجه الانساني لمدينة مونتريال وتضامنها مع الذين يعانون أوضاعا هشّة.

"سنقوم بالأمور كما يجب وعلى غرار ما فعلناه بالنسبة للصومال ولاجئي القوارب و السوريّين. ومدينة مونتريال جزء من الحلّ قال العمدة دوني كودير".

وجات هذه التطوّرات خلال توقّف الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة ، برلمان كيبيك، عن العمل بسبب العطلة الصيفيّة، و لكنّها لم تحل دون إثارة الجدل في الأوساط السياسيّة.

فقد انتقد فرانسوا لوغو زعيم التحالف من أجل مستقبل كيبيك تعاطي الحكومة الليبراليّة في كيبيك برئاسة فيليب كويار مع الملف.

وأكّد لوغو على واجب كندا وكيبيك الانساني في استقبال اللاجئين ولكنّه اتعبر أنّ حدود كيبيك أصبحت كالغربال.

طالبو لجوء هايتيّون يصلون إلى الاستاد الاولمبي في مونتريال//Paul Chiasson/PC

طالبو لجوء هايتيّون يصلون إلى الاستاد الاولمبي في مونتريال//Paul Chiasson/PC

ووصف موقف الحكومة الليبراليّة بأنّه غير مسؤول وأنّ فتح الأبواب على مصراعيها  يعطي انطباعا خاطئا  لطالبي اللجوء .

"كندا مضطرّة للبتّ في طلبات اللجوء وكيبيك مضطرّة للاهتمام بهم كتب لوغو على صفحته على الفيسبوك".

وردّ رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار  على انتقادات فرانسوا لوغو وخالفه الرأي بشدّة.

"كيبيك مجتمع ناضج ولدينا الموارد الضروريّة لمواجة الوضع بنظام وكرامة . ويخطىء السيّد لوغو من خلال إثارة المخاوف التي قد يشعر بها الكيبيكيّون قال قيليب كويار".

وينتظر نحو من 700 طالب لجوء على معبر لاكول الحدودي البتّ بطلباتهم ويرى جان بيار فورتان رئيس نقابة الجمارك والهجرة أنّه كان من الأفضل  نقلهم إلى قاعدة سان جان سور ريشوليو العسكريّة بدل نصب الخيم لهم على الحدود.

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فئة مجتمع، هجرة ولجوء

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