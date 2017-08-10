… وللحيوان أيضا حقوق في كندا

أكدت الجمعية الكندية للرفق بالحيوان وحمايته من العنف أن شرطة مدينة تورونتو – مقاطعة اونتاريو، أوقفت الامرأة البالغة من العمر سبعة وثلاثين عاما والتي تم تصويرها يوم الجمعة الفائت في إحدى عربات قطار الأنفاق وهي تعض وتضرب كلبا صغيرا في حضنها ووجهت لها تهمة التسبب بعذابات غير مبررة لحيوان.

وكان شريط الفيديو نشر على صفحات فيس بوك خلال نهاية الأسبوع الفائت.

© Radio-Canada - Marlène Joseph-Blais

وقد تسلمت جمعية الرفق بالحيوان الكلب الذي تعرض للعنف، وعلم أن الامرأة ستمثل أمام المحكمة في الحادي عشر من تشرين أول – أكتوبر المقبل.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية