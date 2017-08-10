ترانزات تشرح ظروف احتجاز ركاب طائرتين أكثر من خمس ساعات

دعت وكالة النقل الكندية إلى عقد جلستين علنيتين في الثلاثين والحادي والثلاثين من الشهر الجاري حول مسألة احتجاز ركاب طائرتين تابعتين لشركة ترانزات على مدرجات مطار أوتاوا لأكثر من خمس ساعات بسبب العاصفة الرعدية وعدم السماح لهم بمغادرتها.

واتخذت وكالة النقل هذا القرار في اعقاب اطلاعها على التقرير الذي طلبته لتوضيح ظروف ما جرى وما إذا كانت شركة ترانزات احترمت شروط النقل الجوي الدولي بما يخص الخدمات المقدمة للركاب.

ركاب محتجزون داخل إحدى الطائرتين © راديو كندا

وجاء في تقرير ترانزات الذي نشرته أمس أن بعضا من المسؤولية يقع عل الشركة الخاصة لتزويد الطائرات بالوقود التي تأخرت جدا في تزويد الطائرتين بالوقود ولم تعطهما ساعة محددة وكانت كل نصف ساعة تؤكد لطاقم الطائرتين بأنها ستزودها بالوقود وتكررت مهلة النصف ساعة عدة مرات ما حال دون تمكن ترانزات من اتخاذ قرار لإدارة الوضع. وأضافت أن انقطاع الوقود عن إحدى الطائرتين تسبب بانقطاع التيار الكهربائي فيها وبالتالي تعطل أجهزة التهوية. كما أن عدم تمكنها من تلقي دعم أرضي خلال ساعة ونصف حال دون تمكينها من إنزال الركاب.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية