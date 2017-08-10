الجبّانة الإسلامية في مدينة لافال إلى الشمال مباشرة من مونتريال (أرشيف).

الجبّانة الإسلامية في مدينة لافال إلى الشمال مباشرة من مونتريال (أرشيف).
Photo Credit: Radio-Canada / Thomas Gerbet

جبّانة ساغنيه لاك سان جان قريباً بعد جبّانة مدينة كيبيك؟

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الخميس 10 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

أعادت "الجمعية الإسلامية لمنطقة ساغنيه لاك سان جان" (l'Association islamique du Saguenay-Lac-Saint-Jean) إطلاق مشروعها لإنشاء مقبرة إسلامية في هذه المنطقة الواقعة في شمال الجزء المأهول من مقاطعة كيبيك.

وكانت الجمعية قد باشرت عام 2015 مساعيها للحصول على قطعة أرض لدفن المسلمين فيها وفق شعائرهم الدينية ضمن حدود مقبرة موجودة.

لافتة
لافتة "ساغنيه مدينة بيضاء" التي وُضعت صبيحة العشرين من الشهر الفائت فوق اللوحة التعريفية بمقبرة ساغنيه الكاثوليكية في مدينة سان هونوريه قبل أن ينزعها عمدة المدينة © Radio-Canada/Steeven Tremblay

وكانت لافتة كُتب عليها "ساغنيه مدينة بيضاء" قد وُضعت في 20 تموز (يوليو) الفائت فوق اللوحة التعريفية بمقبرة ساغنيه الكاثوليكية الواقعة في مدينة سان هونوريه في منطقة ساغنيه لاك سان جان. ولم تمضِ ساعات معدودة على ذلك حتى كان عمدة المدينة، برونو تراملبيه، قد نزع اللافتة معرباً عن سخطه لقيام أحدهم بوضعها.

ومقبرة ساغنيه هي مكان من اثنيْن حددتهما هيئة المقابر الكاثوليكية لتخصيص قطعة أرض لجبّانة لمسلمي المنطقة في واحد منهما.

وفي حديث أجريته معه اليوم، أكد لي عضو "الجمعية الإسلامية لمنطقة ساغنيه لاك سان جان" المدرّس المتقاعد الأستاذ حسين حسن أنه لم يمضي وقتٌ طويل قبل أن تكون لمسلمي المنطقة جبّانتهم الخاصة بهم.

استمعوا
شارك
كلمات مفتاحية ، ، ،
فئة مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
هجرة ولجوءمحكمة كندا العليا لن تنظر في قضية إلغاء إقامة دائمةسياسةرئيس حكومة ساسكاتشيوان براد وال يعتزل السياسةمجتمعجبّانة ساغنيه لاك سان جان قريباً بعد جبّانة مدينة كيبيك؟دولي، سياسةشاهد عيان يؤكد استخدام السعودية معدات كندية ضد المدنيينمجتمعترانزات تشرح ظروف احتجاز ركاب طائرتين أكثر من خمس ساعاتمجتمع، هجرة ولجوءكيبيك: الجهود مستمرّة لمواجهة تدفّق اللاجئين الهايتيّينمجتمع... وللحيوان أيضا حقوق في كندادولي، سياسةالصين ترغب في التوقيع على اتّفاق تسليم المجرمين بينها وبين كندامجتمعشرطة مونتريال: عقد عمل جماعي جديد وبنود جديدةدولي، سياسة20 شرطياً كندياً إلى العراق للمشاركة في "عمليات حفظ سلام"

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية