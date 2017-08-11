كيبيك: الصليب الأحمر يتولّى إدارة مخيّمات طالبي اللجوء الهايتيّين

يتولّى الصليب الأحمر الكندي إدارة مخيّمات طالبي اللجوء الهايتيّين التي أقامتها القوّات الكنديّة عند معبر لاكول الحدودي جنوب مدينة مونتريال.

ويتولّى الصليب الأحمر إدارة الأسرّة والأغذية والخدمات لطالبي اللجوء الذين يصلون من الولايات المتّحدة عبر البرّ ويقوم ثمانية ممرّضين من الصليب الأحمر بتوفير العناية الصحيّة لهم.

وكان الجنود الكنديّون قد نصبوا نحوا من 35 خيمة لإيواء 700 شخص ومن المحتمل أن يتمّ نصب المزيد من الخيم مع توقّع ارتفاع عدد طالبي اللجوء.

وعملت شرطة الحدود على تزويد الخيم بالطاقة الكهربائيّة وعلى بناء حمّامات ومراحيض لطالبي اللجوء.

وارتفع عدد طالبي اللجوء الهايتيّين في الأسابيع القليلة الماضية بصورة ملحوظة بعد أن ألغت إدارة الرئيس ترامب الحماية المؤقّتة التي منحها الرئيس السابق باراك اوباما للهايتيّين المقيمين بصورة غير شرعيّة في الولايات المتّحدة.

واستقبلت مونتريال نحوا من 2600 طالب لجوء من هايتي تمّ توزيعهم على الاستاد الاولمبي ومراكز إيواء أخرى في المدينة.

ويعبر 200 طالب لجوء الحدود الأميركيّة الكنديّة يوميّا وينتظرون نحوا من 4 أيّام قبل أن يتمّ توجيههم إلى احد مراكز استقبال اللاجئين.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)