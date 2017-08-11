ترانزات: 400 دولار لكل مسافر احتجز في مطار أوتاوا

أعلنت شركة الخطوط الجوية ترانزات أنها ستدفع تعويض عطل وضرر بقيمة أربعمئة دولار لكل مسافر على متن الرحلة تي إس 157 الذين احتجزوا لأكثر من خمس ساعات داخل الطائرة على مدرجات مطار أوتاوا جراء العاصفة الرعدية التي ضربت مونتريال في الحادي والثلاثين من الشهر الفائت، وأضطرت الطائرة إلى تغيير مسارها والهبوط في اوتاوا.

وأكدت مديرة التسويق في شركة ترانزات، ديبي كابانا، أن التعويض ليس بسبب التأخر الناجم عن الظروف المناخية الخارجة عن سيطرة الشركة، إنما "لإدراكنا ، أيا كانت الأسباب، بالظروف الصعبة التي عاناها ركابنا جراء انقطاع التيار الكهربائي وجهاز التهوئة لأكثر من ساعة.

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