اونتاريو لتعزيز التعددية في الجسم القضائي

عمدت اللجنة الاستشارية لاختيار القضاة في مقاطعة أونتاريو، وهي لجنة مستقلة عن الحكومة، على إدخال تعديلات على مسار الترشح لمركز قاض في محكمة أونتاريو بهدف تعزيز مبدأ التعددية. وستتضمن استمارات الترشح من الآن فصاعدا، على خيار جديد يمكّن المرشح إذا أراد، ذكر ما إذا كان من السكان الأصليين أو من المتحولين جنسيا أو المنتمين إلى ثقافة مختلفة أو من المعوقين.

واعتبر المدعي العام في المقاطعة يسير نفكي أنه " من المهم جدا أن تنعكس التعددية في النظام القضائي".

ميزان العدالة © Radio-Canada

كما تعتزم حكومة أونتاريو البدء بجمع المعلومات الواردة في استمارات الترشح الجديدة والتعيينات بهدف معرفة مدى تمثل التعددية في النظام القضائي.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية