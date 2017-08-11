مسألة الهوية والانتماء في حديث مع الكاتب السوري الكندي حسّان جمالي

يستمر مهرجان "أيام كتب الشتات" (Les journées du livre de la diaspora) في مونتريال إلى يوم الأحد. ومن بين المشاركين فيه الكاتب والمدرّس المتقاعد، الكندي السوري المولد، ابن مدينة حمص، الدكتور حسّان جمالي.

ويشارك الدكتور جمالي باثنيْن من كتبه في النسخة السنوية الثالثة من هذا اللقاء لأدباء وكُتّاب الدياسبورا العربية والأمازيغية في مقاطعة كيبيك: "مسلم في الغرب"، وهو باللغة العربية، و"القرآن والانحراف السياسي" بالفرنسية.

إحدى ساحات مدينة حمص السورية، مسقط رأس حسّان جمالي، في صورة مأخوذة عام 2004 © Ss6sam6 / Wikipedia

هاجر حسّان جمالي إلى كندا، وتحديداً إلى كيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، عام 1977، بعد أن أمضى عقداً من الزمن في بولندة، التي تابع فيها دراسته الجامعية، وفرنسا. وفي مقاطعة كيبيك درّس الدكتور جمالي الإلكترونيات لطلاب مرحلة الـ"سيجيب" (cégeps) التي تسبق الدخول إلى الجامعة.

وفي الحديث الذي أجريته معه اليوم حاورتُ حسّان جمالي حول مسألة الهوية والانتماء.