وزير المالية في حكومة أونتاريو الليبرالية تشارلز سوزا مقدماً ميزانيته في الجمعية التشريعية لأونتاريو في 27 نيسان (أبريل) الفائت، وتبدو إلى يمينه رئيسة الحكومة كاثلين وين.

وزير المالية في حكومة أونتاريو الليبرالية تشارلز سوزا مقدماً ميزانيته في الجمعية التشريعية لأونتاريو في 27 نيسان (أبريل) الفائت، وتبدو إلى يمينه رئيسة الحكومة كاثلين وين.
Photo Credit: CP / Nathan Denette

أونتاريو دوماً على طريق بلوغ الميزانية المتوازنة

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الجمعة 11 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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يفيد تقرير فصلي حول الوضع الميزانياتي لأونتاريو أن كبرى مقاطعات كندا ومحركها الاقتصادي لا تزال سائرة على طريق بلوغ الميزانية المتوازنة في السنة المالية الحالية، 2017 – 2018، انسجاماً مع ما جاء في الميزانية العامة التي قدمتها حكومة كاثلين وين الليبرالية في 27 نيسان (أبريل) الفائت.

ومن أبرز النقاط في التقرير الصادر اليوم أن تفاهماً ثنائياً بين حكومة أونتاريو والحكومة الفدرالية حول تعليم الأولاد الصغار يتيح للأولى إضافة 145 مليون دولار إلى مداخيلها ونفقاتها على حد سواء.

ومن بين النفقات الجديدة 85 مليون دولار لتنظيف نهر إنغليش وابيغون (English-Wabigoon) في شمال غرب أونتاريو من الزئبق، و15 مليون دولار بدل تعويضات عن الفيضانات التي ألمت بقبيلة بحيرة الألف بحيرة وهي من أمم كندا الأوائل.

كما تلحظ الميزانية مبالغ لمساعدة السكان الذين يعانون المجاعة في اليمن ودولة جنوب السودان والصومال ونيجيريا، وفق ما جاء في التقرير.

مشهد من وسط تورونتو، كبرى مدن أونتاريو وكندا على السواء والعاصمة الاقتصادية والمالية للبلاد
مشهد من وسط تورونتو، كبرى مدن أونتاريو وكندا على السواء والعاصمة الاقتصادية والمالية للبلاد © Radio-Canada/Marie-Eve Potvin

ولا تزال الفوائد المترتبة على الدين العام بحجم 11,6 مليار دولار، أي مطابقة لتوقعات الحكومة في ميزانية الربيع الفائت.

يُشار إلى أن خبراء اقتصاديين من القطاع الخاص توقعوا الشهر الفائت ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الفعلي في أونتاريو بنسبة 2,7% خلال السنة الحالية بدل الـ2,4% المتوقَّعة في الميزانية.

(راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية)

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فئة إقتصاد، سياسة

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