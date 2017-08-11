أسبوع تراجع للدولار الكندي ولبورصة تورونتو

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 78,83 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,16 سنت أميركي عن معدل سعره أمس ولكن بتراجع 0,30 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، فيكون بالتالي قد فقد 0,38% من قيمته إزاء العملة الأميركية هذا الأسبوع بعد خسارته 1,5% منها الأسبوع الفائت.

وهذا ثاني أسبوع تراجع على التوالي للدولار الكندي بعد خمسة أسابيع متتالية من الارتفاع وتجاوزه قبل أسبوعيْن عتبة الـ80 سنتاً أميركياً لأول مرة منذ سنتيْن.

بورصة تورونتو (أرشيف) © CP / Frank Gunn

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) الأسبوع اليوم على 15033,38 نقطة، بتراجع 40,87 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس و224,59 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت، ليكون بالتالي قد تراجع بنسبة 1,47% هذا الأسبوع بعد ارتفاعه بنسبة 0,85% الأسبوع الفائت.

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم أيلول (سبتمبر) المقبل على 48,82 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,23 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس ولكن بتراجع 0,76 دولار أميركي عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت، فيكون بالتالي قد خسر 1,23% من سعره خلال الأسبوع الحالي.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)