أرقام الأسبوع المنتهي السبت 12-08-2018

أرقام الأسبوع برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

نقدّم من خلال البرنامج مجموعة من الأخبار الكنديّة التي لفتت انتباهنا والتي تتمحور حول شؤون متفرّقة.

مساعدة ماليّة من اوتاوا لمرافئ الصيد في نيوبرنزويك:

رصدت الحكومة الكنديّة في اوتاوا موازنة ماليّة قدرها 8،75 ملايين دولار لإصلاح أرصفة مرافئ الصيد البحري الواقعة في شمال شرق مقاطعة نيوبرنزويك في الشرق الكنديّ المطلّ على المحيط الأطلسي.

وجان الاعلان على لسان ميشال كورمييه النائب عن دائرة أكادي باثهورست في المقاطعة.

وأعلن عن إنشاء رصيف جديد في مرفأ مدينة فال كومو وعن إصلاح أرصفة مرفأ مدينة كاراكيت.

وتندرج هذه المشاريع في إطار خطّة الحكومة الكنديّة للحفاظ على المرافئ التي تستقبل البواخر الصغيرة والتي هي بالغة الأهميّة بالنسبة لقطاع الصيد البحري.

وسبق أن رصدت اوتاوا الأسبوع الماضي 6،9 ملايين دولار لأعمال التجريف والاصلاح والتحسين في مرافئ الصيد البحري جنوب شرق نيو برنزويك.

و تزخر المقاطعة بثروة من الأسماك وثمار البحر تشكّل مورد رزق للعديد من أبنائها.

وبدأ قبل أيّام موسم صيد سرطان البحر ويتوقّع الصيّدادون أن يكون جيّدا هذه السنة وأن تكون أسعار هذا الصنف من ثمار البحر مرتفعة.

وتمّ تحديد طول سرطان البحر المسموح بصيده ب 75 ملليمترا ومن المتوقّع أن يرتفع العام المقبل إلى 77 ملليمترا.

ويقول أحد الصيادين إنّه باشر بصيد سرطان البحر عندما كان في ال17 من عمره.

وهذا هو الموسم الحادي والأربعون الذي يشارك فيه إلى جانب والده البالغ 88 عاما من العمر والذي ما زال يمارس بنشاط هذه المهنة التي يحبّها.

حافلة لمؤسسة النقل العام في لافال (أرشيف) © راديو كندا

30,4

بملايين الدولارات.

هذه هي قيمة المساعدة المادية التي أعلنت يوم الثلاثاء الحكومة الفدرالية وحكومة مقاطعة كيبيك عن تقديمها لمؤسسة النقل العام في مدينة لافال الكيبيكية (STL) لدعمها في تنفيذ تسعة وعشرين مشروعاً.

وتقدّم أوتاوا 16,9 مليون دولار من أصل المبلغ المذكور، فيما تقدّم حكومة كيبيك الثلاثة عشر مليوناً ونصفَ المليون دولار المتبقية. ويمثل المبلغ الإجمالي المذكور تسعين بالمئة من تكلفة المشاريع التسعة والعشرين، وتتكفل مؤسسة النقل العام في لافال بالـ10% المتبقية.

ومن بين المشاريع التي تنوي مؤسسة النقل العام في ثالث أكبر مدينة كيبيكية تحقيقَها شراءُ اثنتيْن وعشرين حافلةَ ركابٍ جديدة تعمل بمحركاتٍ هجينة ومزودةً بمكيفاتٍ للهواء، وإضافةُ خطوط نقل عام للأشخاص ذوي الحركة المحدودة، وترميمُ مرائب للحافلات، وإقامة نقاط شحن كهربائي.

وتساهم هذه المشاريع أيضاً في تحسين حركة التنقل والحد من تلوث الهواء.

وتقع مدينة لافال مباشرة شمال جزيرة مونتريال، وبشكل شبه كلي على جزيرة يسوع (Île Jésus) في نهر سان لوران البالغة مساحتها 242 كيلومتراً مربعاً. ويبلغ عدد سكانها نحواً من 423 ألف نسمة حسب الإحصاء السكاني لعام 2016.

إثنان وتسعون مليون دولار

هي قيمة التعويضات التي سددتها حكومة مقاطعة كيبيك لإلغاء عقود التنقيب عن النفط في جزيرة أنتيكوستي، موزعة على الشكل التالي:

عشرون مليون وخمسمئة ألف دولار لشركة بيتروليا التي تم الاتفاق معها أمس والتعويض يشكل ما أنفقته الشركة حتى الآن

التنقيب عن النفط في جزيرة أنتيكوستي

واحد وأربعون مليون دولار لشركات أخرى تم الاتفاق معها مؤخرا

وواحد وثلاثون مليون دولار، وهو المبلغ الذي أنفقته الحكومة لمشروع التنقيب عن النفط

وكانت حكومة الحزب الكيبيكي السابقة أقرت المشروع ، بينما عبر الليبيراليون عن عدم حماستهم له وسعيهم لإلغائه عند تسلمهم السلطة، وهذا ما جرى أمس.