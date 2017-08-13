بلا حدود ليوم الأحد 13-08-2018

بلا حدود برنامج أسبوعي نقدّمه مباشرة على الفيسبوك يوم الخميس في الثانية والربع من بعد الظهر بتوقيت مدينة مونتريال وتجدونه على موقعنا على الانترنت يوم الأحد مع كافّة التقارير والمقابلات.

البرنامج من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.

الكتابة صلة الوصل بين الوطن الأم والوطن المُختار للناشطة والروائية مُنية مازيغ

الدكتورة مُنية مازيغ خبيرة مالية وناشطة حقوقية وروائية كندية تونسية المولد مقيمة في أوتاوا وتشارك يوميْ السبت والأحد من هذا الأسبوع في "أيام كتب الشتات" (Les journées du livre de la diaspora)، وهو مهرجان في مونتريال لأدباء وكُتّاب الدياسبورا العربية والأمازيغية في مقاطعة كيبيك يمتد من يوم الخميس إلى يوم الأحد.

وتكتب الدكتورة مازيغ بصورة أساسية بالفرنسية. وأول كتبها هو "الدموع المحبوسة: نضالي لإطلاق سراح زوجي ماهر عرار" الذي تروي فيه كفاحها ومعاناتها في سبيل إطلاق سراح زوجها الكندي السوري المولد الذي سُجن في سوريا زهاء سنة تعرض خلالها للتعذيب بعد أن رحّلته إلى وطنه الأم السلطات الأميركية بناءً على معلومات خاطئة من الشرطة الملكية الكندية أفادت عن صلات محتملة له مع تنظيم "القاعدة" الذي كان يقوده أسامة بن لادن.

ولمُنية مازيغ أيضاً "مرايا وسراب" و"خبز وياسمين". وتُرجمت كتبها الثلاثة إلى الإنكليزية. فادي الهاروني حاورها.

الناشطة الحقوقية والروائية الكندية التونسية المولد مُنية مازيغ في مقابلة مع إذاعة راديو كندا (أرشيف) © Radio-Canada / Olivier Paradis-Lemieux

الأوركسترا الكنديّة العربيّة: الموسيقى جسر تواصل بين الثقافات

مي أبو صعب أجرت مقابلة مع عازف القانون وفا الزغل المؤسّس المشارك للاوركسترا الكنديّة العربيّة في تورنتو.

وقد أسّس الأستاذ الزغل الأوركسترا مع زوجته عازفة البيانو لميس عودة قناعة منهما بأهميّة تعريف المجتمع الكندي بالثقافة العربيّة العريقة والضاربة الجذور.

ويؤكّد وفا الزغل في حديثي معه على الدور الثقافي للموسيقى العربيّة والحرص على ضمان استمراريّتها من خلال إسماعها وتعليمها للأجيال المقبلة من أبناء الجاليات العربيّة في كندا.

ويشير في هذا السياق إلى تأسيس المعهد الكندي العربي للموسيقى لتثقيف الأجيال الجديدة من أبناء الجاليات العربيّة على الموسيقى العربيّة والتراث الموسيقي العربي.

ويوضح أنّ الأوركسترا حديثة العهد وقد تأسّست أواخر العام 2014 وباشرت بتقديم الحفلات، وتلاها بعد سنوات قليلة المعهد الكندي العربي للموسيقى.

وتقدّم الأوركسترا حفلاتها الموسيقيّة في تورنتو وفي سواها من المدن الكنديّة، ومن بينها مونتريال وكالغاري.