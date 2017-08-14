اتّفاق التبادل الحرّ في أميركا الشماليّة: إعادة التفاوض تبدأ هذا الأسبوع

أكّدت وزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا فريلاند على عدد من أولويّات كندا عشيّة انطلاق دورة إعادة التفاوض بشأن اتّفاق التبادل التجاري الحرّ "نافتا" الموقع بين دول أميركا الشماليّة الثلاث، كندا والولايات المتّحدة والمكسيك.

وأكّدت الوزيرة فريلاند في خطاب ألقته في جامعة اوتاوا صباح اليوم الاثنين أنّ كندا ستدافع عن آليّات التحكيم المستقلّ لفضّ الخلافات الاقتصاديّة والذي تعتزم الولايات المتّحدة إلغاءها.

كما أشارت إلى عزمها الدفاع عن نظام إدارة الامدادات في القطاع الزراعي والحفاظ على نظام التعريفات الجمركيّة ورسوم التصدير لحماية صناعة الحليب ومشتقّاته وقطاعات البيض و الدواجن .

"الأنظمة القويّة لتسوية النزاعات تؤدّي إلى شركاء تجاريّين جيّدين قالت وزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا فريلاند".

ويشار إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكّد في كانون الثاني يناير الفائت عزمه على إعادة التفاوض مع كندا والمكسيك بشأن اتّفاق التبادل الحرّ الذي دخل حيّز التطبيق بين الدول الثلاث عام 1994.

واعتبر ترامب أنّ النافتا هي أسوأ اتّفاقيّة تجاريّة في تاريخ الولايات المتّحدة .

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا/ رويترز)