الزوجان بول و مارييت دوميرس/: Radio-Canada

الزوجان بول و مارييت دوميرس/: Radio-Canada

في كندا على الدراجة الهوائيّة لهدف نبيل

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الإثنين 14 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أنهى الزوجان الكنديّان بول ومارييت دوميرس رحلة اجتازا خلالها كندا على الدرّاجة الهوائيّة لجمع التبرّعات لصندوق شجرة الأمل للأبحاث حول السرطان.

وانطلق الزوجان من مدينة مونكتون في مقاطعة نيوبرنزويك  في الشرق الكندي قبل شهرين ووصلا إلى فانكوفر في بريتيش كولومبيا في الغرب المطلّ على المحيط الهادي.

"قمنا بالتمارين خصّيصا للرحلة لأنّي لم أكن اتصوّر أن أقوم بها دون تمارين قال بول دوميرس".

ويقول الزوجان إنّ حملة شجرة الأمل لجمع التبرّعات مختلفة عن سواها.

مشاركون في درّاجة الأمل 2016 لدى وصولهم إلى مدينة مونكتون/ Radio-Canada/Annie Desjardins

مشاركون في درّاجة الأمل 2016 لدى وصولهم إلى مدينة مونكتون/ Radio-Canada/Annie Desjardins

وقد أسّسها الأكاديّون في مقاطعة نيوبرنزويك كي لا يبقوا مكتوفي الأيدي حيال هذا المرض الفظيع الذي يتسبّب بالآلام للكثسيرين كما قال بول دوميرس.

وساعدتهما صفحتمها على الفيسبوك في التعريف برحلتهما وتلقّيا التشجيع وأمكن لهما تقاسم كل ما اكتشفاه في طريقهما عبر البلاد مع الآخرين.

ورغم أنّ الرحلة انتهت تحت الأمطار إلاّ أنّ الزوجين أعربا عن ارتياحهما لأنّهما ساهما في قضيّة تطال الكثير من أقربائهم.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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